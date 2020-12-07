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Yakın temaslı kişilerde karantina süresi değişti

Corona virüs salgınında yakın temaslı olanların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Yakın temaslı olanların, PCR testi negatif çıkması halinde 8 günde işe dönüşü sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslı kişilerde karantina süresi değişti. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10’uncu günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7’nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

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Etiketler: karantina süresikoronavirüssağlık bakanlığı
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