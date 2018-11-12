Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının Kıbrıs’ta HIV virüsü (AIDS) hakkında yaptığı araştırma uluslararası mikrobiyoloji kongresinde birincilik ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yürütücülüğünde mikrobiyologlar, matematikçiler ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan ekibin, ‘Kıbrıs’ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi’ konulu çalışması en iyi araştırma ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya’da gerçekleştirilen XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresinde, Uluslararası Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Sempozyumu’nda, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının HIV/AIDS salgını ile ilgili yürüttüğü “Kıbrıs’ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi” konulu araştırmanın sözlü sunum birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Yapılan araştırmada, şu anda Kıbrıs adasında HIV virüsü (AIDS) salgınının olmadığı ancak önlem alınmadığı durumda yaklaşık 10 yıl sonra adanın hem kuzey hem de güney kesiminde AIDS virüsünün artış göstereceği öngörülüyor. Yapılan çalışmada, 2055 yılına kadar bu artışın devam edeceği belirlendi.

“BİLİMİN HER ALANINDA AKILCI KAVRAYIŞ VE ÜRETİM”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversite olarak, bilimin her alanında akılcı bir kavrayış ve üretimin temel ilkelerinden biri olduğunu belirterek, araştırma ekibi dışında birçok araştırıcının da Yakın Doğu Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil ettiğini ve toplam 15 araştırma sonucunun kongrede paylaşılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.