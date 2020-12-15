Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş’tan Pazarcık’a giden M.B. (38) yönetimindeki 46 ACT 468 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, sürücü M.B. ile minibüste bulunan S.B., Y.K., T.B., E.B. ve D.B. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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