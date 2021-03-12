İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncunun testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Tanrısevsin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de, kadın sağlık çalışanları yaklaşık 1 yıldır koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor. Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının yattığı yoğun bakım servisinden sorumlu hemşire Merve...
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY...