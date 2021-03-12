Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı

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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncunun testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Tanrısevsin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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