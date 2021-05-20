Yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanda yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi Beceren Sokak’taki bir apartmanın sakinleri, yağmur suyu borusundan kedi sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, kedinin sesinin geldiği yerden boruyu keserek kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, apartman sakinlerine teslim edildi. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -