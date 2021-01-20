Yağmur sularını toplayıp organik tarımda kullanıyor

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde kurdukları otel ve çiftlik evinde binaların üzerine biriken yağmur sularını tek bir noktada toplayan Ahmet Kuşçu, suyu organik tarımda ve ördek ile kazların bulunduğu havuzda kullanıyor.

Kandıra’da, sürdürülebilir turizm merkezi ve organik tarım çiftliğinde her biri 2 kattan oluşan 6 binadan oluşan otel de bulunuyor. Otel binaların üstleri havuz şeklinde tasarlandı. Yalıtım uygulamalarında kullanılan beton zemine serilen mebran üzerinde biriken yağmur suları bir depoda birikiyor. Daha sonra da şebeke suyu kullanılmadan tarımsal sulama yapılıyor. Artan su ördek ve kazların havuzunda kullanılıyor.

‘OTEL BİNALARIMIZIN ÜSTÜNÜ HAVUZ ŞEKLİNDE TASARLADIK’

Yağmur sularının binaların üzerinde birikip su deposuna gittiğini söyleyen Ahmet Kuşçu, “Türkiye su fakiri bir ülke. Biz bu oteli yaparken bu durumların tamamını göz önünde bulundurduk. Otel binalarının üstünü havuz şeklinde tasarladık. Yağmur suyu binaların üzerindeki havuzda birikir ve oradan kurduğumuz düzenekle su deposuna gider. Orası dolup taştığı zaman hemen arka tarafında bulunan ördek havuzuna akar, orası da dolduğu zaman depolama yapmak için kullandığımız büyük bir gölete gider. Biz burada yağmur suyu, yer altı suyu ve aynı zamanda kirli suyu arıtarak göletimize veriyoruz. Dolayısıyla biz bu tesiste derin su kullanmıyoruz. Yağmur suyu, arıtılmış kirli su ve bunların toplamı bir gölette toplanarak oradan merkeze dağıtılıyor’’ dedi.

‘ŞEBEKE SUYU KULLANMADAN TARIMSAL AMAÇLI SU İHTİYACIMIZI KARŞILIYORUZ’

Kurdukları sistemi görenlerin şaşırdığını ifade eden Kuşçu, “Şebeke suyu kullanmadan tarımsal amaçlı bütün su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Temiz su tabii ki şebekeden geliyor ama herhangi bir durumda yine aşağıda bir derin su kaynağımız var, onu da suların kesilmesi gibi risk durumlarında hazır olarak bulunduruyoruz. Bu sistemi görenler önce şaşırıyor ama şaşırılacak bir durum yok. Eski zamanlarda pek çok evin depoları vardı, insanlar yağmur sularını oralarda biriktirirlerdi. Sanıyorum bu sistem de mimari yönteme girmek zorunda, başka çaresi yok, çünkü kuraklık başladı. İstanbul’un çok az suyu kaldı. Umarım bu sene kar ve yağmur etkili olur da bu süreçten kurtuluruz. Tarımsal amaçlı olarak yaklaşık 20 bin metreküp civarında bir su tasarrufu yapıyoruz” diye konuştu.

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