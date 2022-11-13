Yağmur, böbrek nakliyle yaşama tutundu

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Özge Zeynep ARIK- Hacer Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)- NİĞDE’de oturan böbrek yetmezliği hastası Yağmur Azak (13), Kayseri’de kadavradan alınan böbrekle 4 yıl sonra sağlığına kavuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Azak, “Nakil olduktan sonra okula gidebiliyorum, oyun oynayabiliyorum ve arkadaşlarım ile vakit geçirebiliyorum” dedi.

​Niğde merkeze bağlı Bağlama beldesinde yaşayan Yağmur Azak, 5 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek hastası olduğunu öğrendi. Hemen tedavisine başlanan Azak, son 2,5 yılını diyalize bağlı olarak geçirdi. Böbrek nakli bekleyen Azak’a iyi haber, geçen yıl Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nden geldi. Azak, kadavradan alınan böbrekle nakil oldu. Sağlığına kavuşan 8’inci sınıf öğrencisi Yağmur Azak, belirli aralıklarla nakil olduğu hastanede kontrolden geçiyor. Artık yaşıtları gibi rahatça koşup oynayabildiği için mutlu olduğunu belirten Yağmur Azak, “2,5 senedir diyalize giriyordum. Gece bir telefonla nakil olacağımı öğrendim. Diyaliz süreci çok zordu, okula gidemiyordum. Nakil olduktan sonra okula gidebiliyorum, oyun oynayabiliyorum, arkadaşlarımla vakit geçirebiliyorum” dedi.

‘BÖBREKLERİ TAMAMEN İFLAS ETMİŞ HALDE BİZE GELDİ’

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Yel ise, “En fazla organ bekleyen hastalar genelde çocuklar ve bunların çoğu da böbrek hastası oluyor. Polikliniğimizde doğumsal anomalilere bağlı veya sonradan oluşabilecek hastalıklara bağlı pek çok böbrek hastası izlemekteyiz. Bu hastalarımızın bir kısmı maalesef kronik böbrek yetmezliği sürecinde ilerliyor. Böbrek yetmezliğindeki en iyi tedavi şansımız böbrek naklidir. Hasta böbrek nakli şansını yakalayamazsa diyalize bağlı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalıyor. Yağmur bundan 3 yıl önce böbrekleri tamamen iflas etmiş olarak bize geldi. 2,5 yıl kadar periton diyalizi yaptıktan sonra böbrek nakli şansını yakaladı. Hala hastanemizde takibini yapıyoruz. Ciddi bir sorunu yok” diye konuştu.

‘HERKESİN ORGAN NAKLİ BAĞIŞINDA BULUNMASINI İSTİYORUM’

Yağmur Azak’ın tedavisinde yanında olan amcası Yunus Azak da “Yeğenimin böbrekleri iflas etmişti. Gece ansızın çalan bir telefon ile nakil olacağını öğrendik. O an yaşadığımız sevinci anlatamam. Diyaliz sürecinde her türlü zorlukla karşılaştık. Niğde’nin Bağlama beldesinden geliyorduk. Çok fazla ulaşım sıkıntısı çektik. Yağmur’un iyi olması için zor şartları göze aldık. Çok şükür sağlığına kavuşturduk. Herkesin organ nakli bağışında bulunmasını istiyorum” dedi. (DHA)

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