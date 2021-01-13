Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı: 5 yaralı

Benim de içinde olduğum, WhatsApp grubumuzdan Neriman arkadaşımız müzik eşliğinde söz paylaşımı yapmış. Yazının içinde vefa sözcüğü geçiyor bir anda kendimi boşlukta buldum sanki vefa sözcüğü o kalabalıkta heba olmuş gibi geldi. Gün içinde belki onbinlerce insan bu tür paylaşımlar yapıyorlar ve ne kadarı fark ediliyor, kaç kişi duygudaşlık yapıyor diye düşündüm. Aslında mesaj yerindeydi ve heba edilmemişti.