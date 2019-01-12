Hazine şaşırtıcı bir şekilde dış borçlanmaya devam ediyor. En son 2029 yılı vadeli iki milyar avroluk tahvil satıldı. Getirisi yüzde 7.95 olarak belirlendi. Bu yetmezmiş gibi dolar üzerinden borçlanmak için uluslar arası piyasalara çıkıyor.

Hazine diğer yandan da yurt içinden bireysel ve tüzel kişilerden bir yıllık yüzde 4 ile dolar ve avro toplamaya çalışıyor. Aradaki farka bakınız. Yabancılara nerdeyse iki katı fazla faiz veriliyor ama yerliye gelince, ki vergi, stopaj da kesilince net yüzde 2.5’a iniyor, cimrilik yapılıyor.

Bu mantık olduğu için bankalarda 190 milyar doları bulan döviz hesaplarından bu tahvillere dönüş olmuyor. En son açıklamaya göre toplanan para 200 milyon dolar düzeyinde kaldı, talep toplama Şubat başına kadar uzatıldı.

Yüksek faizli borçlanmaları “iki katından fazla talep geldi, Türkiye’ye güven” şeklinde yorumlananın, sevinç gösterilerinde bulunmanın bir anlamı kalmıyor.

Bu arada Merkez Bankası’nın geçen yılki 37 milyar liranın Hazine’ye aktarılmasına başlanılıyor. Umarız birkaç deliği tıkamak için kullanılır.

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Kentsel dönüşümler ne oldu?

Geçen yıllarda sabah akşam eskimiş ve riskli binaların yıkılarak yenisinin yapılmasını öngören kentsel dönüşüm projeleri konuşuyorduk. Ama son aylarda bu konuya değinen kimse yok.

Nedenleri basit: geçen yıl yaşanan sıkıntılarda en başta inşaat sektörü büyük darbe aldı. Girdi maliyetlerinin artması, vatandaşın konuta yatırım yapmaması, kredilerin aşırı yükselmesi inşaat sektörünü durma noktasına getirdi. Konkordato talep edenlerin başında bu sektördeki firmaların gelmesi her şeyi özetliyor.

Bundan sonra ne olacak? Kentsel dönüşüm projelerini unutacak mıyız? Yoksa yeni fonlar kurularak kamu kaynakları buralara mı aktarılacak?

Ama önce yarıdan fazla artan girdi maliyetleri karşısında kentsel dönüşüm projelerine girecek babayiğit müteahhitler bulmak lazım.

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AKP beze geçiyor

Geçen hafta naylon poşetlerden 25 kuruşa alınmasıyla ilgili yazımızda, alış verişte azalması önemli ancak seçimlerde meydanlar yine naylon malzemelerle dolacağını ifade etmiştik.

Yazıda ayrıca “adaylar belirlendikten sonra tüm partiler bu konuda ortak açıklama yaparak naylon yerine kumaş, geri dönüşümlü kağıt malzemeleri kullanılması konusunda kararlarını açıklamalı ve naylonla mücadeleye destek vermeliler” demiştik. İlk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan “milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız” sözleriyle bizim görüşümüze destek vermiş oldu.

Biz gazetecilikte buna “yayınımız etkili oldu” deriz. Sıra diğer partilerde.