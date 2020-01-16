Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2019’daki konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak, 1 milyon 348 bin 729 oldu. Türkiye genelinde konut satışı 332 bin 508’i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221’i diğer satış türünde gerçekleşti.

Türkiye’de 2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti. Konut satışında 2019 yılında, İstanbul 237 bin 675 konut ve yüzde 17,6 payla ilk sırayı aldı. İstanbul’u, 132 bin 486 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 79 bin 221 konut satışı ve 5,9 payla İzmir izledi. En az satış ise 185 konutla Ardahan’da oldu.