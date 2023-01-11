YABANCIYA KONUT SATIŞINA YASAK

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Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atarak “Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır.” Şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Aklı başı yerinde ve Türkiye’de yaşanan vahim barınma krizinin farkında olan birinin bu görüşe karşı çıkması mümkün olabilir mi?

Kemal Bey gene son derecede isabetli bir tespit ile toplumun yaşadığı çok önemli bir soruna daha parmak basmış ve çözüm üretmiş bulunuyor, bakalım bakalım Recep Bey bu çözüm önerisini de kopyalayıp, hayata geçirecek mi?

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Epeyce bir süredir yabancıya para karşılığında konut ve vatandaşlık satışı konusuna değinmek istiyordum, Kemal Bey’in bu hamlesi bana da bu fırsatı verdi.

Bakınız gerçekten de değerli olan şeyler para ile alınıp satılmaz, gerçekten değeri olan şeyler sadece ve sadece aşk ya da kan karşılığında elde edilebilir…

Vatan ve vatandaşlık ise bir insanın hayatında sahip olacağı en değerli şeyler arasındadır ve bizim atalarımız da bu vatanı kan dökerek, can vererek kazanmış ve vatandaş olabilmişlerdir. Bizler de bu vatanı ve vatandaşlık haklarımızı işte o atalarımızdan miras olarak almış bulunuyoruz.

Birilerinin akçeli hesaplar yaparak para karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını satması işte bu yüzden hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildir.

Ama efendim başka ülkeler de böyle yapıyor, onlar çok para kazanıyor diyenler elbette olabilir.

Onlara şu soruyu sormak isterim: para için suç işleyen ve hatta etini satanlar bile var onlar böyle yaparak çok para kazanıyor diye sizde öyle yapar mısınız?

Bakınız atalarımızın kan ve can pahasına bin bir zorlukla elde ettiği Türk vatandaşlığı asla satılık olamaz!

Atalarına zerrece saygısı olan biri para karşılığında Türk vatandaşlığının satılmasını hiçbir şekilde kabul edemez.

Bu ülkeden konut yada başka bir gayrimenkul almak isteyen elbette olabilir, içerideki dengeleri bozmadığı müddetçe kabul de edilebilir, bu ekonomik bir konudur lakin Türk Vatandaşlığını böyle bir ekonomik faaliyete promosyon olarak vermek ne akla ve nede insafa sığmaz.

Diğer yandan Kemal Bey’in de işaret ettiği gibi bugün Türkiye’de korkunç bir barınma krizi yaşanmaktadır, bu krizin iki ana sebebi bulunmaktadır:

Birinci sebep yüksek enflasyon yüzünden konut fiyatları hızla artmakta, fakat çalışan insanların gelirleri aynı hızda artmadığı için insanların bir konut satın alması ve hatta kiralaması mümkün olamamaktadır. İkinci sebep ülkeye kontrolsüzce kabul edilen yabancıların yarattığı aşırı talep ve bu talep yüzünden yükselen kira ve konut satış fiyatlarıdır.

İlk sebep ayrıca tartışılmalıdır ve Kemal Bey tarafından atılan bu tweetin konusu da değildir. Asıl üzerinde durmamız gereken tweete de konu olan ikinci sebeptir.

Çevremizde yaşanan savaş ve iç savaşlar ve bu savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınmak isteyen milyonlarca insan bir anda inşaat sektörü tarafından karşılanması çok zor olan bir talep yaratmış bulunmaktadırlar, fiyatlar bu yüzden hızla artmaktadır.

Bu konunun sadece bir boyutu diğer boyutu ise konut satın alanlara vatandaşlık verilmesi buda kendi ülkelerinden ekonomik ya da siyasi gerekçeler ile kaçmak isteyen milyonlarca insanın Türkiye’ye yığılmasına ve müthiş bir talebin oluşmasına yol açmaktadır.

Özellikle Pakistan, Nijerya, Somali ve benzeri yüksek nüfuslu fakir ülkelerden kaçan Türkiye’de çalışma ya da bu toprakları kullanarak Avrupa’ya geçme ve orada çalışma umudu taşıyan milyonlarca insan memleketimize doluşmuş bulunmaktadır. Bunların yarattığı kiralık ve satılık konut talebi de fiyatları artırmakta ve barınma krizini tetiklemektedir.

Kemal Bey’in getirdiği çözüm önerisi ise bu koşullarda gayet mantıklıdır ve bence de en azından dengeler yerli yerine oturana kadar yabancıya konut satışı yasaklanmalıdır.