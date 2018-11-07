Erasmus kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu 35 öğrenci, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ebru sanatı eğitimi aldı. Öğrenciler 4 saatlik dersin ardından sevdiklerine hediye olarak götürmek için Battal ve Gelgit Ebru çalışmaları yaptı.

Gençlik Merkezi’nde ağırlanan 35 yabancı öğrenci, atölyeleri ve sınıfları gezip gençlere verilen eğitim hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. Erasmus öğrencileri daha sonra da kendileri için hazırlanan salona alındı. Sanat eğitmeni Uğur Karabulut, davetli öğrencilere ebrunun anlamı, tarihçesi, modelleri ve yapılışıyla ilgili teorik bilgiler verdi. Dersin devamında uygulama için gruplar halinde ebru teknelerinin başına geçen öğrencilere uygulamalı olarak ebru sanatı anlatıldı.

“TERAPİ GÖRMÜŞ GİBİ OLDUK”

Misafir öğrenciler, fırçalar yardımıyla boyaların katmanlar halinde tekneye serpilmesini ve oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılmasını hayranlıkla izledi. Rusya’dan Almanya’ya birçok ülkeden gelen öğrenciler, çalışmalarda dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ebru sanatının göründüğü kadar kolay olmadığını ifade eden öğrenciler, “Fırçayla rengarenk desenler oluşturmak çok keyifliydi. Sanki terapi gördük. İnsanı rahatlatan bir yönü var” diye konuştu.