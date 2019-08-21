Yabancı hastaların birinci tercihi Türkiye

Sağlık turizmi pazarında, ülkemiz, artık yılda yüz binlerce yabancı hastaya tedavi hizmeti veriyor.

Dünyada son 10 yılda hızla gelişen sağlık turizminde, Türkiye verdiği sağlık hizmeti ile ön sıralarda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; dünya sağlık turizminde yıllık 100 milyar USD’lik ciroya ulaşıldı. Tedavi amaçlı seyahat edenlerin sayısı ise 10 milyonu aştı.

Uluslararası hasta sayısı bakımından 5 ülke öne çıkıyor. ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye. Türkiye’de 48 adet JCI tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşu bulunuyor. Yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etmesinin en büyük sebepleri de hekim kalitesi ve ileri teknoloji kullanımı.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Ankara Bölge Direktörü Hüseyin Kılavuz, gazetemize yaptığı açıklamada göz hastalıklarının tedavisi konusunda Türkiye’nin çevre ülkelerden gelen hastaların birinci tercihi olduğunu söyledi.

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Hüseyin Kılavuz: “Dünyagöz Hastaneleri JCI tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Dünyagöz olarak Türkiye ve yurtdışında büyüyen bir sağlık kuruluşuyuz. Göz alanında gerek akademisyen gerekse uzman doktorlarımızla en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunmak için 20 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ve en son teknolojilerini hastalarımızın hizmetine sunuyoruz. Yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etmesinin en büyük sebebi güven duymalarıdır. Bu güven hekim kalitesi ve en gelişmiş tıp teknolojilerinin ülkemizde kullanılmasından kaynaklanıyor.”

Sağlık Turisti Daha Fazla Döviz Getiriyor

Sağlık turizminde göz tedavisinin önemine dikkat çeken Kılavuz: “Tatil amaçlı turistlerden kişi başına ortalama 750 dolar döviz girdisi sağlanırken tedavi amaçlı gelen hasta minimum 2 bin dolarlık döviz bırakıyor. Yurtdışından gelen hastalar için konaklama, transfer ve şehir turunu içeren paket programlar da hazırlıyoruz”

Avrupalı Hasta Teknolojiyi Araştırıyor

Avrupalı hastaların tercih yapmasını sağlayan birincisi faktör teknolojik üstünlük; ikincisi gittikleri hastanenin genel hizmet açısından kalitesi; üçüncüsü ise uygulanan fiyatların daha avantajlı olduğunu görmeleridir.

Azeri Hastalar Türk Doktorlardan Hizmet Almak İstiyor

Frankfurt’taki tam donanımlı hastanemizin yanı sıra, 2017 yılında Amsterdam ve Frankfurt’ta tam teşekküllü iki hastanemizin daha açılışını gerçekleştirdik. Bakü Hastanemiz’de Azerbaycan’lı hastalarımız, özellikle Türkiye’den gelen göz doktorlarımızdan hizmet almak istiyorlar. Yurt dışında hekimlerimize duyulan güven gurur verici. Türkiye sağlık konusunda güvenilir bir ülke.

2009 yılında Ankara Tunus’ta açtığımız 18 katlı hastanemizde kapasite üstü hizmet verdiğimiz bir dönemimiz oldu bu dönemde bölgenin göz sağlığı hizmetine olan büyük ihtiyacını gördük. Ankara bölgede yeni hastaneler açma ve bu hastanelerle hastalarımıza yerinde hizmet etme kararı aldık. Bugün Tunus, Keçiören ve Sincan olmak üzere 3 ayrı noktada tüm Ankaralılara ve bölge illerden gelen vatandaşlarımıza gözün tüm branşlarında ilkeli sağlık hizmetimizi kesintisiz olarak veriyoruz. Hizmetimizin temelinde “insan” var biz bunun ve yüklendiğimiz sorumluluğun farkında olarak hizmet veriyoruz. Bizim için hastalarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Bunun için hizmetimizin bir sınırı belli bir saati yok. Bize ihtiyaç olunan her daim hazırız. Vatandaşın ihtiyacı olan hizmet ne kadar komplike ve büyük olursa olsun günün hangi saatinde olursa olsun biz tüm donanım ve ekibimizle hazır konumda hizmet veriyoruz. Gece 3’te bize ihtiyaç olursa randevu almak, sıra beklemek, gün beklemek, ameliyat ayrımımız yok.

Tüm bu belirttiğim sebeplerden dolayı Türkiye, çevre ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden hasta çekiyor. Dünyagöz de sağlık turizminde önemli bir oyuncu. Açıldığı günden bu yana 100 bin’in üzerinde yabancı hastayı Türkiye’ye getirerek sağlığına kavuşturduk ve kavuşturmaya da devam ediyoruz. Sağlık turizminde İstanbul Türkiye’nin başat şehri olsa da Ankara son yıllarda yaptığı atılımlarla öne çıkmaya başladı. Son dönemde, Irak Sağlık Bakanlığı ile imzaladığımız antlaşmalar çerçevesinde çok sayıda hasta, direk uçuşlar sayesinde özellikle Ankara’yı tercih ediyor. “Dünya görmeye değer” sloganıyla, hastalarımızın dünyaya açılan penceresi olan gözlerini sağlığına kavuşturup ülkelerine gönderiyoruz.

Sağlık Turizmi nedir?

Büyüyen dünya ekonomisinde ülkeler arasında işbirliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşım vb. etkenlerde kolaylıklar sağlanması, sağlık hizmetlerinin gelişmesi sağlık turizminin önemini her geçen gün arttırmıştır.

Sağlıksız olan toplumlarda iş gücü ve üretim kapasitesi azalmaktadır. İş gücünü ve verimini arttırmak isteyen ülkeler sağlık olanaklarından faydalanmak istemektedirler.

Sağlık turizmi bireylerin hem rehabilite edici hem koruyu hem de sağlığını iyileştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülkenin dışında bir ülkeye olan ziyaretleridir. Sağlık turizmi sağlık kuruluşlarının büyümesine imkan veren bir sektördür.

Sağlık turizminin temel sebepleri

1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,

2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,

3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,

4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,

5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini ,istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)

6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin veTermal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.

7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması,

8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri,

9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.