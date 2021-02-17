Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı

“Kuzey Irak’ta Kürt Otonom Devleti’nin kurulması Türk Dış İşleri tarafından uzun süre kaygı ve şüphe ile karşılanmıştı. Türkiye’nin güneyinde bir Kürt Devleti’nin kurulması “kırmızı çizgi” olarak tanımlanmış ve buna hiç de sıcak bakılmamıştı.