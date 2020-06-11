Eskiden Ahmet Amca vardı hani ,komşunuz ya da Makbule Teyze veya bizim Mehmet ..

Onlarla ilgili bir konu geçtiğinde tüm içtenliğimizle derdik ki “ o çok mert adamdır, evet biraz sert mizaçlıdır ama pamuk gibi bir kalbi vardır onun,Aliye Teyzemi o çok vefalıdır ha o bizim Mehmet yaaa karakterli çocuktur” vs vs

Uzaar giderdi bu liste.Çünkü samimiydik çünkü herkes yüreğini açarak konuşurdu ,karşısındakiyle arasında perdeler yoktu.

Sahi kişilik karakter ve mizaçtan oluşuyordu değil mi?

Oysa son yıllarda insanların geneline şöyle bir baktığımızda karakter ve mizaçları dışında sanki üçüncü bir kavramın daha türediğini esefle görmekteyiz .Nedir bu diye sorduğunuzu duyar gibiyim:Maske!!!

Evet maskeler!

Hayırr

Pandemi sürecinde kullandığımız tarzdan maskeler değil tabi ki :)

Artık neredeyse kendilerinin bile inandıkları ,hayal dünyalarında oluşturarak o kılıfa büründükleri,oldukları değil de olmasını istedikleri şahsiyette kendilerini göstermek adına modifiye ettikleri maskelerle dolaşan insanlar sarmış durumda ya hani etrafımızı.

İşte bahsettiğim maske bu kişilerin gerçek kimliklerini ardına saklamak için kullandıkları türden Maske!!!

Herşey de olduğu gibi hayatlarda dostluklarda arkadaşlıklarda ilişkilerde de artık samimiyetsizlik hakim ,üzülerek şahit oluyoruz buna her geçen gün

.Davaları idealleri uğruna canlarını mallarını feda eden,bir duruş yolunda dünyayı elinin tersiyle itebilen samimi ,dürüst ,olduğu gibi görünen güzel insanlar yok artık çevremizde yada sayıca bir elin parmaklarını geçmeyecek miktarda

Şimdi tek derdi davası mevki makam,para ,reklam ve şöhret olan dalkavuklarla dolu her yer.

Asıl görevleri halka hizmet olması gereken makamları işgal edenler reklam peşindeyken halkın oylarıyla bir yerlere gelenlerin derdi koltuklarını kaybetmemek gün gelip kaybetme tehlikesi baş gösterdiğinde de kendilerinden sonra gelmesini istedikleri kuklalara yer ayırt etmek.Ne kadar acıdır bunlara şahit olarak görerek bilerek yaşamak

İdeolojilerin içi boşaltılırken,ortak değerlerimiz bir bir elimizden kaybolup giderken,toplumumuz asimile olurken bizler şov programlarına taş çıkartacak derecede mahir insanları seyretmekle meşgulüz.

İnsanlar maskelerinin ardına gizlenerek dolaşıyor artık kimse karakterini ve mizacını ortaya çıkartmıyor belki korkusundan belki sosyal rolleri gereği belki de karaktersizliği karakter olarak benimsediğinden.

Samimiyete muhtacız samimi dava adamlarına samimi dostluklara samimi vatanseverlere samimi komşulara samimi arkadaşlara samimi sevgilere kısacası

Çünkü Samimiyet öyle büyük bir erdem ki ve o kadar nadir rastlanıyor ki samimi insanları kaybetmeyin bulursanız.

İşinde samimi, eşinde samimi, evinde samimi, toplumda samimi, sevgisinde samimi hatta ve hatta nefretinde samimi en mühimi de aynaya baktığında kendine karşı samimiyse insan işte kendini gerçekleştirme yolunda çok merhaleleri kat etmiştir O.

‘Emrolunduğu gibi dosdoğru ol ‘ Ayetinin vücut bulduğu insanlardır onlar.

Oysa görüyoruz ki Bizler gittikçe Yozlaştık,yabancılaştık,bizi biz yapan her şeyden uzaklaştık,değerlerimizi kaybettik gölgesine sığındığımız,maskelerimizi taktık çünkü,biz biz olmaktan çıktık,yüreği güzel samimi insanlar yok,cumaya gitmeyen insanlara kaldı cumanın hayrını dilemek.

.”Nasıl bilirdiniz “ diye sorulduğunda cemaate, gerçekten inanarak ve içinden gelerek “iyi biliriz” diyebildiği kaç insan vardır ki çevremizde

Bir duruşumuz olmalı şu kısacık hayatta kişiliğimiz tam oturmuş karakterimiz sağlam ve tavrımız tarzımız taklit olmasın

Bir adımız kalsın şu kubbede …

Her ne olursa olsun ya olduğu gibi görünsün ya da göründüğün gibi olsun herkes…

Muhabbetle…