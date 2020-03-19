Zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde ülkemizin tarih sahnelerinde 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ destanını yazdığını, bu ülkenin ne zorluklara göğüs gerdiğini birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğimizi tekrar hatırlamak çok güzel bir moral olacaktır.



12 Mart İstiklal Marşının kabulu 18 Mart Çanakkale Zaferi ile bu haftayı anlamlı ve güzel kılan olaylardan bahsedelim istedim. Şanlı Türk Ordusunun Türk Milletinin gururu 18 Mart her yıl coşkulu kutlamalarla anılır.



Atalarımızla tarihimizle gurur duyarız. Bizi Biz yapan cesaretimiz vatan sevgimiz ve Allah inancımızla beraber Türk Milletinin isteyince başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının kanıtıdır bu zaferler.



Bu zor günlerde birlikte ve beraber atlatamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını hatırlatır aynı zamanda bizlere.Maalesef büyük zaferler büyük kayıpları da yanında getiriyor 18 Martta hayatını kaybetmiş tüm kahramanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.



Birlik ve beraberlik içerisinde bir çok zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde çıkan milletimiz şuan içerisinde bulunduğu virüs illetinden de başarıyla çıkacaktır ancak tabi ki tedbir bizden takdir Allahtan olacaktır ama bizler tedbiri bırakmadan bu sürece her birimiz katkı sunacağız ki kaybımız büyük olmasın üzüntü yaşamayalım. sorun küresel mücadele ulusal 14 gün kuralına uyalım kişisel bakım ve temizliğimize dikkat edelim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım inşallah her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun üstesinden de gelebiliriz bu ülke büyük sorunları da hastalıkları da yaşamış hepsinin üstesinden büyük bir zaferle çıkmasını bilmiştir.birlik ve beraberliği bozmadan bu süreci de en kısa zamanda atlatmamız dileğiyle



Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Sağlıcakla kalın…