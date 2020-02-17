Osmanlı kültür ve medeniyeti bize ders alacağımız çok önemli örnekler ve yönetim modelleri sunar. Osmanlı Devleti’ni tek kalıba sokmak isteyenler, tek kelime ile açıklamak isteyenler çoğu zaman yanılırlar. Milyonlarca kilometrekare genişliğindeki toprakları yüzlerce yıl idare edebilmek elbette ki büyük bir başarıdır. Anadolu’yu kurutmak pahasına bile olsa.

İşte Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yayınlanan XVIII. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisi Merkez ve Taşra Yöneticileri 1756- 1792 isimli eser bize bu başarının önemli ipuçlarını veriyor.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ın Proje Yöneticisi olarak yer aldığı eserin Proje Sorumluluğunu Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Cevat Ekici ve Ahmet Özkılınç üstlenmiş. Yayına hazırlayan uzmanlar ise Abdullah Sivridağ, Yılmaz Karaca, Dr. Ersin Kırca, Mehmet Selim Temel ve Ali Coşkun. Kitabın sonunda yer alan Osmanlı Eyalet Haritası ise Ahmet Özkılınç tarafından hazırlandı. Eser, Seçil Ofset tarafından güzel bir baskı ile okuyucuya ulaştırıldı.

Bugünkü Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz Divan-ı Hümâyûn’da gerçekleştirilen tayin ve terfilerle ilgili kayıtlar devletin Tahvil Kalemi’nde kayda alınırdı. 1756- 1792 yılları arasında Osmanlı eyaletlerine yapılan bütün idareci tayinleri elimizdeki bu 16 numaralı Tahvil Defteri’ne işlenmişti. Eyalet valilerinin sınırlarda muhafaza işlerinde görevlendirildiği, bu yüzden bölgesel aʿyânların güç kazanmaya başladığı bu yıllara ait tayin ve terfiler ayrı bir önem kazanmaktadır.

Söz konusu 36 yıllık bu zaman dilimi içerisinde 2 hanlık, 34 eyalet, 12 hükümet, 4 meliklik ve 243 sancağın ne şekilde idare edildiğini, bu yöneticilerin görev sürelerinin ne kadar olduğunu bilmek tarihi doğru olarak değerlendirmek açısından önemlidir.

Birinci derecede ilgi alanımız içerisinde kalan Adana eyaleti ile ilgili kayıtlara baktığımızda 1188, 1189, 1190 yıllarında -yılda ikişer vali- 3 yılda tam 6 vali değiştiğini görmekteyiz. İstanbul’dan yola çıkan bir valinin en erken 22 günde Adana’ya gelebildiğini düşünecek olursak her 6 ayda bir vali değişmesinin ne demek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. İşte bu kadar sık vali değişikliği yapılmış olması bölgesel aʿyânların güçlenmesine yol açmıştır. Öyle ki bazı mütesellimler atanmış valileri il sınırlarına sokmamak cesaretini gösterebilmişlerdir.

Osmanlı eyalet ve sancak yapısını konu alan bu tür eserlerde en büyük zorluk sancak ve kaza isimlerinin doğru okunması olmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu’da ve Arapçanın hakim olduğu topraklarda bazı isimlerin yazımı konusunda Osmanlı kâtipleri de sağlam bir yazım gerçekleştirmiş değillerdi. Erzurum eyaletine bağlı bir sancak olan Kuzican ismi Kızuçan, Kuzuçan, Kuzucan vs. şeklinde değişik imla ile yazılmış ve okunmuştur. Rumeli topraklarındaki Temeşvar sancağı, Tameşvar, Tımışvar şeklinde yeni yazıya aktarılmıştır. Bunlardan hangisinin daha doğru olduğunu anlamak güçtür. Hatta bazı eyalet isimleri bile tartışma konusu olabilmektedir. Kitapta 26. eyalet olarak verilen, Sehat ve Kurayn sancaklarından oluşan Ahsa eyaleti, büyük bir ihtimalle Ayn Ali Efendi Risalesi’nde salyaneli eyaletlerden birisi olarak gösterilen Lahsa (Lahza) eyaletidir. Bu bakımdan böylesine güç bir yayını gerçekleştiren uzmanlarımızı olabilecek yanlışlıklar için hoşgörmek gerekir.

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisi Merkez ve Taşra Yöneticileri 1756- 1792 isimli eserde eyaletlere yapılan yönetici atamaları dışında 14 sancakta yer alan kapudanlıklar hakkında bilgi verilmiştir. Muhassıllıklar, çeşitli eyaletlerde yer alan defterdarlıklar ve timar defterdarlıkları, Mekke ve Medine şeyhülharemlikleri, Kırım Hanlığı, Boğdan ve Eflak voyvodalıkları ile 4 ayrı meliklik için yapılan atamalar kitabın kapsama alanı içerisindedir.

Bu kadar geniş bir alanda 36 yıl boyunca yapılan atamalar, aziller ve ibkālar tarihçiler için çok değerli bilgiler sunmaktadır. Eserin arkasında tıpkıbasımının ve çeviriyazısının verilmiş olması eserden yararlanma, eseri tenkitli olarak inceleme imkânlarımızı artıracaktır.

Bu değerli eseri bilim dünyasına kazandıran Devlet Arşivleri Başkanlığı idarecilerini ve eseri ete-kemiğe büründüren değerli uzmanlarımızı tebrik ediyor eserin bilim dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.