Çinli telefon üreticisi Xiaomi’nin uzun zamandır beklenen telefonu Xiaomi Mi 9 dünkü etkinlikle beraber resmi olarak tanıtıldı. İşte bu yıla damga vurması beklenen telefonun fiyatı ve özellikleri…

Bildiğiniz üzere Xiaomi, yüksek donanıma sahip telefonlarını rakiplerine kıyasla uygun fiyata satmasıyla biliniyor. Xiaomi Mi 9 modelinde de bu politikasını devam ettiren şirket, yeni telefonunu dün gerçekleşen etkinlikle beraber resmi olarak tanıttı.

Sunduğu tasarım ve özelliklere göre fiyat/performans ürünü olan Mi 9, su damlası olarak adlandırılan ekran çentiği ile geliyor. Bu sayede yüzde 90.7’lik bir ekran-kasa oranı sunarken aynı zamanda 6.39 İnç boyutunda Full HD+AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Tasarım konusunda iddialı olan telefonun arka paneli ise son zamanlarda sıkça tercih edilen geçişli renge sahip.

Donanım tarafına baktığımızda Snapdragon 855 işlemciden güç alan Mi 9’da 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte 3300 mAh batarya ile gelen Mi 9 yüksek performansıyla etkileyecek gibi gözüküyor.

Kamera konusunda zengin özellikler barındıran telefon 3’lü kamera sistemine sahipken 48 MP’lik ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya sahip olan Mi 9’un 12MP’lik telefoto lensi bulunuyor. Kullanıcılarına iyi bir selfie deneyimi yaşatacak olan telefon 20 MP çözünürlüğünde ön kamera ile geliyor. Arka tarafta yer alan 3’lü kameranın makro çekimler yapabildiğini de belirtelim.

Xiaomi Mi 9 modelinin fiyatına gelecek olursak 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon 445 dolar, 8 GB RAM ve 128 depolama alanı ile gelen versiyon ise 490 dolardan satışa sunulacak. Türkiye fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.