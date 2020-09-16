Xbox Series fiyatları kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatları belli olan Xbox Series X ve Series S ile ilgili fiyat bilgisi Microsoft Türkiye sayfalarından kaldırıldı.

Kasım ayının 10’unda dünya ile aynı anda Türkiye pazarında satışa sunulacağı açıklanan Xbox Series X ve Series S oyun konsollarının fiyatları da belli olmuştu. Sırasıyla 7.499 ve 4.599 TL olarak açıklanan resmi fiyatlar Microsoft Türkiye sayfalarından kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken yurtdışı fiyatları 499 ve 299 dolar olarak açıklanan oyun konsollarının fiyatlarına zam geleceği endişesi de oluştu.

Kesinleşmemekle beraber 1 Ekim’den itibaren konsollardan alınan yüzde 50 oranında verginin yüzde 20’ye düşecek olmasının fiyatların kaldırılmasına sebep olduğu düşünülüyor. Yine de fiyatların neden kaldırıldığı bilinmiyor.

Ancak kesin olan bir şey var o da her iki konsolun da 10 Kasım’da Türkiye pazarında satışa sunulacağı.