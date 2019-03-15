Apple bugün yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC 2019) 3 – 7 Haziran tarihlerinde San Jose’deki McEnery Convention Center’da düzenleyeceğini duyurdu.

Bu yıl 30. kez düzenlenen ve Apple’ın en büyük etkinliği olan konferans, uygulama geliştiricileri bir araya getirecek. iOS, macOS, watchOS veya tvOS yüklü aygıtların sayısının 1,4 milyarı aşmasıyla birlikte, WWDC 2019 katılımcıların bu platformların geleceğiyle ilgili bilgi edinmelerine ve geliştiricilerin temel aldığı teknolojilerin ve çerçevelerin arkasındaki Apple mühendisleriyle beraber çalışmalar yapmalarına imkan tanıyacak.

Keynote sahnesinde en yeni Apple haberlerini duyurulacağı WWDC 2019’da, yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik, sağlık ve fitness gibi birçok alanda yeni deneyimler yaratan geliştiricilerin çığır açan çalışmaları kutlanacak. Bu yılın programında teknik etkinlikler ve uygulamalı laboratuvarların yanı sıra, mevcut geliştirici topluluğuna ve yeni nesil uygulama geliştiricilerine parlak fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayacak bilgi ve araçları sunacak konuk konuşmacılar yer alıyor.

“WWDC Apple için yılın en büyük etkinliği. Dünyanın dört bir yanından gelen en yaratıcı ve azimli geliştiricileri binden fazla Apple mühendisiyle bir araya getiren etkinlik, katılımcıların platformlarımızla ilgili en son inovasyonlar hakkında bilgi edinmelerine ve topluluk olarak buluşmalarına olanak tanıyor,” diyen Apple Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller sözlerine şöyle devam etti: “Geliştiricilerimiz, uygulamalarla tüm dünya için akıllara durgunluk veren yeni nesil deneyimler yaratma konusunda son derece tutkulu. Onlarla bir araya gelerek bizi bekleyen gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Geliştiriciler bugünden itibaren 20 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar WWDC web sitesi üzerinden bilet almak için başvuru yapabilirler. Biletler rastgele seçim yöntemiyle dağıtılacak ve başvurularının durumu geliştiricilere 21 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar bildirilecek. Dünyanın her yerindeki geliştiriciler ve Apple tutkunları bu konferansı iPhone, iPad ve Apple TV için WWDC uygulaması üzerinden veya Apple Developer web sitesinden canlı izleyebilirler.



Etkinlikte pek çok şey konuşulacak; ancak adı henüz anılmasa da iOS 13’ü de ilk kez WWDC 2019’da göreceğiz.