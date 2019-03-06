Adı değişen Ankapark Avrupa ve Asya’nın en büyük tema parkı olarak açılış için gün sayıyor. 1.300.000 m2 alana kurulu Wonderland Eurasia hem kullanım alanları hem de eğlence üniteleri bakımından Türkiye ve Avrupa’nın en büyük tematik parklarından biri olma özelliğini taşıyor.



2.117 adet eğlence ünitesi ile geniş̧ bir hedef kitleye hitap eden tema park, 110.000 kapalı, 1.190.000 metrekare açık alanı ile yaz ve kış koşullarına uygun olarak misafirlerimize hizmet verebilecek şekilde tasarlandı.

Günümüz teknolojilerinin en son örneklerinin kullanıldığı tema park, başkente ve tüm Türkiye’ye değer katarken 5 milyon turiste ev sahipliği yaparak iç ve dış̧ turizme önemli katkılar sağlayacak.

GİRİŞTE SELÇUKLU MİMARİSİ

Yaşadığımız topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler günümüze kadar yaşayan birçok eser inşa ettiler. Wonderland Eurasia kültürel mirasımız ile bütünlesen ve simgesi haline gelen, Selçuklu mimarisinin en seçkin örneklerini taşıyan giriş̧ kapısı ile misafirlerini karşılayacak.



İnsanlığın yaşam öyküsünün kurgulandığı Wonderland Eurasia’da; evrenin var oluşundan antik çağlara, günümüzden geleceğe uzanan bir zaman tüneli atmosferini misafirlerimize yaşatıyoruz. Enleri, ilkleri, temalardaki özen ve gerçekliği, macera dolu serüvenlerle sunuyor. Kültürel mirasımızın motiflerini günümüzün en ileri teknolojileri ile birleştirerek ilgi çekici alanların yaratıldığı Wonderland Eurasia; en seçkin markaların yer aldığı 150 mağazası ile (yeme içme ve hediyelik eşya satış alanları) misafirlerine hizmet sunacak.



Çocuk misafirlerimizin hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik tematik alanları yanı sıra yetişkin misafirler de ihmal edilmiyor. 15.000 m2 yetişkin oyun alanı ile de parkı ziyaret eden yetişkin ziyaretçilerin keyifli ve kaliteli vakit geçirmeleri için birçok eğlence ünitesi yer alıyor.

DEV EĞLENCE ALANI

Wonderland Eurasia’da yer alan eğlence üniteleri, dünyada kendi alanlarında en ileri teknoloji ve kalite standartlarıyla üretim yapan lider firmalar tarafından üretildi. Park genelinde yer alan yeni trend teknolojik eğlence üniteleri AR/VR uygulamaları, hologramlar ve interaktif animasyonlar Wonderland Eurasia’yı dünyada ön plana taşıyan özellikler olarak dikkat çekiyor.

Wonderland Eurasia; en fazla burguya (inversion) sahip Roller Coaster’ı olan Lightspeed, Türkiye’nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule Abyss to the Underworld, Avrupa’nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen Uçan Ada, 26 metrelik dev küre ekranı dünyanın ve Türkiye’nin üzerinde uçuş keyfi sunan Uçan Tiyatro ile misafirlerine adrenalin dolu anlar yaşatacak.



Misafirlerimizin güvenliği en hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor. Tüm eğlence üniteleri; süpervizörlerin düzenli kontrolleri ve Alman bağımsız denetleme firması TÜV tarafından düzenli olarak denetlenecek.



ANKAPARK – WONDERLAND EURASİA OLDU

Yaklaşık 10 yıl önce çalışmalarına başlanan ve kamuoyunda Ankapark ismi ile bilinen tema park, Ankara Büyükşehir Belediyesinin işletme ihalesi neticesinde GBM ve Çelik Group ortaklığı tarafından 29 yıl süre ile kiralandı. Uluslararası bir Türkiye markası olarak ülkemize önemli bir değer kazandırmak ve global bir marka oluşturmak için yapılan çalışmalar neticesinde Ankapark İşletmeleri AŞ’nin bir markası olan “Wonderland Eurasia” işletmenin yeni ismi olarak belirlendi.

MELİH GÖKÇEK NE DEDİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve Ankapark’ın kurucusu Melih Gökçek Sonsöz’e yaptığı açıklamada, “Çok emek sarf ettik, sırf bu iş için 4 ay dünyayı dolaştım. Amerika, Avrupa ve Asya’da hem bütün tema parkları gezdim, hem de bütün oyuncak fuarlarına gittim. Oyuncakların hepsi son teknoloji. Hepsini tek tek pazarlık yaparak en ucuz şekilde satın aldık.

Ve bu Tema Park’ın en önemli özelliği Ankara’da yazın 5 ay kışın ise 7 ay kapalı olarak kullanılabilecek şekilde yapılmasıdır ki dolayısıyla burası 365 gün çalışacak. Ankaralıların da Türkiye’nin göz bebeği olacaktır. Eserimle gurur duyuyorum” dedi.

Gökçek Wonderland Eurasia adı alan bu eserin 450 milyon dolara ve o günkü kurdan hesaplandığında ise 1,3 milyon liraya mal olduğunu belirterek, “450 milyon dolarla ancak 12-14 kilometre metro yapılabilirdi. Yani Kızılay / Esenboğa metro hattı dahi yapılamazdı. Ben bu dev projeyi seçim vaadi olarak açıkladım ki Ankaralılar da bana oy vererek bu dev projeyi onayladılar” diye konuştu.