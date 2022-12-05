“Womin Projesi” Yenimahalle’de uygulandı

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Yenimahalle Belediyesi, BOSEV’in (Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı) iş birliğinde kadın çalışanlarına yönelik “Kadınlar için iş ve girişimcilik becerileri ve yetkinlikleri” konulu eğitim semineri düzenlendi.

BOSEV’in hazırladığı İngiltere, Hollanda, Romanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı “Womin Projesi” kapsamında gerçekleşen eğitimlerde, kadınlara iş, dijital ve girişimcilik alanlarında nasıl güçlenecekleri, iş hayatında nasıl adımlar atacakları ve kendilerini nasıl geliştirecekleri hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılar sertifika aldı

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BOSEV AB Projeleri Eğitmeni Ece Keskin tarafından verilen seminerde, “İletişim nedir?”, “Topluluk önünde konuşma”, “Beden dili ve öğrenme stilleri”, “İş fikri”, “Girişimcilikte ihtiyaç duyulan beceriler ve yasal düzenlemeler”, “Eleştirel düşünme”, “Eleştirel düşünme”, “Ağ kurma, dijital araçlar ve web sitesi desteği” gibi konular katılımcılara anlatıldı. Seminer sonunda katılımcılara sertifika da verildi.

“Dünyada her şey kadının eseridir”

Kadının toplumda ve iş hayatında ki önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünyada her şey kadının eseridir. Bir ülke başarılı olmak istiyorsa kadınları, fikirlerini ve yaptıkları işleri desteklemeli ve onları her daim yüceltmelidir. İlçemizde kadınları destekleyecek, ışık tutacak tüm çalışmalarda faaliyet gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Yenimahalle ilçe belediyeleri arasında en fazla kadın müdürle hizmet veren belediyedir. Bizler kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz. Kadınların olduğu yerde düzen, nezaket ve hoşgörü vardır” dedi.