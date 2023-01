Winter League’den Winter Games’e davet…

- Reklam -

Geçen haftaki yazıda tüm dünyanın gözlerini çevirdiği ’Winter League Convention hosted by Antalyaspor’dan (WL Convention) söz etmiştim. Ancak, yoğun ve birbirinden farklı konu başlıklarının arasında, yalnızca organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlar arasında bir kelimeyle değindiğim Erzurum’a ve hazırlandığı önemli organizasyona detaylı olarak değinmek istiyorum.

Antalya’daki WL Convention gala gecesinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yaptığı konuşma hayli önemliydi.

Başkan Sekmen, ‘Winter League’ organizasyonu için bir araya gelen ve spor insanlarından oluşan seçkin topluluğu 12-19 Şubat’ta Erzurum’da gerçekleşecek olan ISF Winter Games, yani 2023 Dünya Okullar Kış Oyunları’na davet etti.

Gurur doluydu başkan. Sesindeki coşku ve heyecan fark edilmeyecek gibi değildi. Haksız da sayılmazdı hani. Çünkü Erzurum’un, uluslararası boyuttaki ilk spor şöleni olmayacaktı bu. Çünkü, ‘Türkiye’nin doğal terası’ Erzurum, 2011yılının Ocak ayında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na da (Universiade) ev sahipliği yapmanın onurunu yaşamıştı.

O organizasyonda, oyunların resmi yayını olan gazetenin editörü olarak görev yapmış ve on gün süren serüveni canlı izleme mutluluğu yaşamıştım. Kısmet olursa, 12 Şubat’taki, ‘Dünya Okullar Kış Oyunları’nda da olacağım.

Spora olan tutkusunu, Kartal Belediye Başkanlığı döneminden iyi bildiğim Mehmet Sekmen başkanın, ‘Dadaşlar Diyarı’nı nasıl bir spor şehri yaptığını kısaca dile getirdiği konuşması, ‘WL Convention’a kelimenin tam anlamıyla damgasını vurdu. Yurdumuzda, aynı anda en fazla spor branşının bir arada yapılabildiği Erzurum’da 5 bin kişi kapasiteli güreş arenasından go kart pistine, açık-kapalı tenis kortlarından golf sahasına varana dek hemen her alanda büyük spor yatırımları da hayli dikkat çekici.

Tüm bunlardan bağımsız olarak, 1900 rakımla Türkiye’nin zirvesi konumundaki Erzurum’un, yalnızca kış sporlarıyla değil, diğer branşlardaki aktiviteleriyle de anılması cidden son derece önemli.

Bu arada, gerçek anlamda bir futbol şehri kimliğindeki Erzurum’un ve ‘Dadaşlar’ın göz bebeği, Erzurumspor başkanı Ahmet Dal için de iki cümle etmeden geçmek olmaz. Tam anlamıyla bir spor tutkunu olan genç başkanın hedefi, Erzurumspor’u yeniden ait olduğu yere, yani Süper Lig’e taşımak. Bu anlamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le birlikte, sıvadığı kollarını, hedefe varmadan da indireceğe benzemiyor.

Evet, sonuçta Antalya’da yapılan WL Convention’un tartışmasız en dikkat çeken figürlerinden biri olan Erzurum’a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal’a dair söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Umarım, olimpiyat tadında geçeceğini umduğum, 2023 Dünya Okullar Kış Oyunları, başta Erzurum olmak üzere, tüm ülkemiz için hayırlara vesile olur.

Kalın sağlıcakla…