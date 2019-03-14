Kaspersky Lab’ın otomatik teknolojileri Microsoft Windows’ta yeni bir açık tespit etti. Açığın, aralarında yeni keşfedilen SandCat de olmak üzere en az iki tehdit grubu tarafından düzenlenen hedefli saldırılarda kullanıldığına inanılıyor.

Bu açık, Kaspersky Lab Otomatik Açık Önleme teknolojisinin keşfettiği dördüncü sıfır-gün açığı. Kaspersky Lab, CVE-2019-0797 olarak adlandırılan açığı Microsoft’a raporladı. Microsoft da bu açığı kapatan bir yama yayınladı.

Daha önceden bilinmeyen ve saldırganların bir cihaza ve ağa sızmasına neden olabilen yazılım hatalarına sıfır-gün açığı deniliyor. Microsoft’un grafik alt sisteminde keşfedilen yeni açık sayesinde saldırganlar yerel yetkilerini artırabiliyor. Böylece kurbanın bilgisayarının kontrolü tamamen saldırganların eline geçebiliyor. Zararlı yazılım örneğini inceleyen Kaspersky Lab araştırmacıları, açığın Windows 8’den Windows 10’a kadar olan işletim sistemi sürümlerini etkilediğini tespit etti.

Araştırmacılar, tespit edilen bu açığın birçok tehdit grubu tarafından kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Bunlar arasında muhtemelen FruityArmor ve SandCat de bulunuyor. FruityArmor’un daha önceden de sıfır-gün açıklarından yararlandığı biliniyor. SandCat ise yeni keşfedilen bir tehdit grubu.

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, “Aktif bir şekilde kullanılan yeni bir Windows sıfır-gün açığının keşfi, bu pahalı ve nadir araçların tehdit grupları için hala değerli olduğunu gösteriyor. Kurumlar bu tür bilinmeyen tehditlere karşı koruma sağlayan güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bu durum ayrıca güvenlik endüstrisi ile yazılım geliştiricilerin ortak çalışmasının önemini de ortaya koyuyor. Hata avı, sorumlu açıklama ve hızlı yama yayınlama gibi yöntemler kullanıcıları yeni çıkan tehditlerden korumanın en iyi yolları.” dedi.

Tespit edilen açık, Kaspersky Lab’ın çoğu ürününde bulunan Otomatik Açık Önleme teknolojisi tarafından tespit edildi.

Kaspersky Lab ürünleri bu açığı şu isimlerle tespit etti:

HEUR:Exploit.Win32.Generic

HEUR:Trojan.Win32.Generic

PDM:Exploit.Win32.Generic