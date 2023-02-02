WİLSON HASTALARI 6 AYDIR İLAÇLARINA ERİŞEMİYOR: “ÖLÜYORUZ, ÖLÜYORUM. ÖLMEK İSTEMİYORUM

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İlaçlarını alamadıkları takdirde ölüm riski altında yaşayan Wilson hastaları altı aydır ilaçlarına erişemiyor. Wilson hastası Gönül Diren Ataş, ilaçlarına erişememe sebepleri ile ilgili “Gerçek sebebi ilacın fiyatının artması. İlaçların fiyatı Avrupa’da da artmış. Kur farkından dolayı getirmiyorlar” dedi. Ataş, “Ya biz ölüyoruz, ölüyorum. Ben ölmek istemiyorum” diyerek yaşanan krize tepki gösterdi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Yüksek döviz kuru ve ilaç fiyatlarında uygulanan sabit kur nedeniyle yaşanan ilaç krizinin mağdurları arasında, ilaç alamadıkları takdirde ölüm riski altında kalan Wilson hastaları da var. Altı aydır ilaçlarına erişemeyen Wilson hastaları, seslerini duyurmaya çalışıyor.

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Wilson hastası Gönül Diren Ataş, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte ilaçlarını alamamaları nedeniyle ölümle burun buruna yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Wilson hastalığı ölümcül bir hastalık. Düzenli ilaç kullanılmadığı takdirde doktorlar ömür biçiyorlar, ‘beş yıl yaşarsınız’ diyorlar bize. Ama o beş yıl içerisinde, hastalığın seyrine göre de değişebilir bunun erkeni de olabilir. Bunun garantisi yok. Beş yıl içerisinde de sürekli yatalak bir şekilde ölmeyi bekliyorsun eğer ilaç alamazsanız.”

Wilson hastaları olarak bu süreçte, ilaçlarını getiren Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiklerini anlatan Ataş şunları söyledi:

“ALTI AYDIR MADDİ, MANEVİ OLARAK BİTTİK”

“Yaklaşık 6 aydır bu yıl içerisinde daha önce de yaşadık böyle bir sorun ama 10 günlük bir kriz devam etmişti. Sonra biz tekrar sosyal medya üzerinden başlatınca gelmişti. Ama son 6 aydır yurtdışından ithal edilen ilaçlarımıza hiçbir şekilde erişemiyoruz.

Önce katkı paylarını çok yükselttiler ona da razı olduk. Fiyat farkını ödemiyoruz dedi devlet, gidin hastadan alın dediler. Biz de ilaçsız kalmamak için onu da kabul ettik. Katkı payları ödeyerek ilaçlarımızı almaya çalıştık. Biz de kendi sosyal medya hesaplarımızdan bir araya gelmiştik 836 tane resmi kayıtlı Wilson hastası olarak.

Bu süreçte hastaların yurtdışında tanıdıkları varsa onlar üzerinden getirmeye, idare etmeye çalıştılar. Çok yüksek fiyatlarla kaçak satan var, onlardan almak zorunda kaldılar. Ama son 6 aydır maddi, manevi olarak bittik. Kırsalda yaşayan hastalar var, hiçbir şekilde erişemiyorlar.

“BİZ ÖLÜYORUZ, ÖLÜYORUM. ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Ben şu an ölümle yüz yüzeyim. Daha önce yine 10 gün ilacımı bulamadım, 10 gün ilaçsız kaldım sağ kolumu kaybetmek üzereydim. İlaca başladığım an kolum kendime geldi ama bunlar çok kısa süreli şeyler. Ben bu ilacı uzun süre almazsam kaybettiğim fonksiyonların hiçbiri geri gelmeyecek. Konuşma yeteneğimi kaybedeceğim belki. Ya biz ölüyoruz, ölüyorum. Ben ölmek istemiyorum.”

Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden kendilerine yapılan açıklamalarda ilaçların etken maddesinde sıkıntı olması nedeniyle getirilmediğinin söylendiğini aktaran Ataş, bu açıklamaya ikna olmadıklarını belirtti. Ataş, “Gerçek sebebi ilacın fiyatının artması. İlaçların fiyatı Avrupa’da da artmış. Kur farkından dolayı getirmiyorlar” dedi.

“OĞLUMUN İLACINI İÇMESİNİ İSTİYORUM”

10 yıldır Wilson hastalığı ile mücadele eden 17 yaşındaki oğlunun 6 aydır hiçbir şekilde ilaç alamadığını belirten Nagihan Yeşilırmak ise Wilson hastalığına bağlı olarak siroz, konuşma bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayan oğlunda bu rahatsızlıkların ilerlediğini ifade etti. Yeşilırmak şunları söyledi:

“Çok büyük sıkıntımız. Ne zaman gelir, ne zaman düzelir bilmiyoruz. Talebimiz bir an önce ilaçlarımızın gelmesi, biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Oğlumun ilacını içmesini istiyorum.”

Türk Eczacılar Birliği, söz konusu ilaçların getirilememe sebebine dair Sonsöz Gazetesi’ne şu açıklamayı yaptı:

“D-penicilamin etken maddeli belirtmiş olduğunuz ilacınıza, üretildiği ülke tarafından etken madde temininde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak ihracat yasağı getirilmiştir. Bu nedenle Birliğimizce temin edilememektedir. Hasta mağduriyetinin yaşanmaması adına yerine kullanılabilecek ilaçlara ilişkin başvuru ilgili kurumlara yapılmış olup, kurum değerlendirme süreci beklenmektedir.”