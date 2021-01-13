WhatsApp’tan Telegram’a sanal göç: Telegram kullanıcısı 500 milyona ulaştı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, fırıncının yediği balon balığından zehirlenerek, öldüğü iddiası üzerine hem satıcılar hem de tüketiciler, yaşananın tekrarlanmaması için daha dikkatli davranıyor. Van Yüzüncü...