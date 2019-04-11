WhatsApp’ta görüşme yapmak için rehbere kayıt zorunluluğu kalkıyor

WhatsApp’ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişiyi kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor.

WhatsApp’ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ise sonunda kaldırılıyor.

WhatsApp’a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek.



Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indirdiğinizde otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek.