Ana Sayfa Haberler WhatsApp’ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram’a yöneldi
Kategoriler: Dış Haberler

WhatsApp’ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar Telegram’a yöneldi

ABD, (DHA) – ABD menşeli mesajlaşma uygulamasının en son kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesi sonrası, kullanıcıların kitleler halinde Rus menşeli Telegram uygulamasını tercih ettiği açıklandı.
WhatsApp, Çarşamba günü yeni sözleşmesiyle, Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istedi. Bu durumu kullanıcıların gizlilik bilgilerini ihlali olarak değerlendiren aktivistler, sosyal medyada WhatsAapp kullanıcılarını Telegram kullanmaya çağırdı.
Veri analizi firması Sensor Tower’a göre, Telegram yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti. Sensor Tower, WhatsApp’ın yeni yüklemelerinin 2021’in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğünü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiğini söyledi.

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
29 saniye önce

Son Haberler

Ailesi 10 gündür kayıp Elif’i arıyor

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da ailesi ile birlikte yaşadığı evden sabah saatlerinde ayrılan Elif Keskin'den (22), 10…

42 saniye önce

Gaziantep’te, ATM’de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, PTT ve ATM'den para çekmek isteyen vatandaşları dolandıran, otomobilden hırsızlık yaparak 7 ayrı…

51 saniye önce

Antalya’da taziye evlerinin pideleri ‘özel eller’den

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük özel eğitim merkezi, Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu…

1 dakika önce

Adana’da yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y. arkadaşı ile yürüyüş yaparken bulundu

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)- ADANA’da 20 gün önce yurttan kaçtıktan sonra her yerde aranan 14 yaşındaki Y.Y.,…

11 dakika önce

Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta jandarma ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek…

11 dakika önce

Korona tedbirini ev kafelerle fırsata çevirdiler

 Sevda SARIKAYA -Kubilay ÖZEV-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)  KORONAVİRÜS  tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranların kapatılmasını iş fırsatı…

11 dakika önce