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10 Nisan 2019
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WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.
WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.
Teknoloji Haberleri

WhatsApp iPad’lere geliyor

Editör Editör

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllar sonra iPad desteğine kavuşuyor. WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp’ın iPad sürümüne bakıldığında daha çok WhatsApp Web benzeri bir arayüze sahip olduğu dikkat çekiyor. Konuşma kayıtları iki sütun halinde ekrana geliyor. Sol sütunda konuştuğunuz kişilerle olan sohbet kayıtları, sağda ise seçilen sohbetin içeriğini görebiliyorsunuz. 

iPad’lerde WhatsApp’ı aynen iPhone’larda olduğu gibi kullanabileceksiniz. Uygulama ile ses kaydı gönderilebiliyor, görüntülü arama yapılabiliyor. Touch ID desteğine sahip olması beklenen WhatsApp’ı iPad üzerinden kullanabilmek için telefon numarası gerekiyor. Eğer telefonunuzdaki SIM kartın numarasını aktif hale getirirseniz, iPad’de WhatsApp’ı kullanabiliyorsunuz; ancak telefonunuzdaki WhatsApp pasif hale geliyor. Yani iki uygulamayı aynı anda kullanmak söz konusu değil.

WhatsApp’ın iPad’lere tam olarak ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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