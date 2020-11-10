WhatsApp grubundan polisin uygulama noktalarını paylaşan 100 kişi hakkında soruşturma

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kurdukları WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bazı kişilerin kurdukları WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak, denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı. Ayrıca grup yöneticilerinin sadece güvendikleri kişileri WhatsApp grubuna ekledikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gruba üye kişilerin cep telefonu numaralarından kimliklerini tespit etti. Polis, savcılık kararıyla grup üyesi 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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