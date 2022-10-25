WhatsApp çöktü: Mesajlar iletilemiyor

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WhatsApp uygulamasına 25 Ekim saat 09.55 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladı.

HABER MERKEZİ

Çevrimiçi sohbet uygulmalarından biri olan WhatsApp, gün itibarıyla gruplarda mesajların gönderilememesi sorunuyla gündeme geldi.

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WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?



Sorunun dünya genelinde olduğu gözlemlenirken, WhatsApp ve çatısı altında bulunduğu Meta’dan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı

“GLOBAL KAYNAKLI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.