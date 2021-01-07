Washington DC Belediye Başkanı Bowser, OHAL kararını 15 gün uzattı

ABD, (DHA)- ABD’de başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. ABD’de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkent Washington DC’de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi’ne zorla girmişti. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.