Washington Büyükelçisi Kılıç, TASC’ın hesabını askıya alan Twitter’a tepki gösterdi

ABD, (DHA) – ABD menşeli sosyal medya kuruluşu Twitter’ın ABD’de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin Twitter’daki resmi hesabının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçilerinin manipülasyonu sebebiyle askıya almasına tepkiler sürüyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, yaptığı açıklamada “TASC hesabını askıya alma konusundaki kabul edilemez karar, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir ve en kısa sürede tersine çevrilmelidir” dedi.

Büyükelçi Kılıç açıklamasında “TASC, Türk Amerikan Topluluğu’nun seçkin üyelerini temsil eden saygın bir kuruluştur. Bu, görüşlerini paylaştıkları meşru bir forum oluşturur. TASC hesabını askıya alma konusundaki kabul edilemez karar, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir ve en kısa sürede tersine çevrilmelidir” dedi.