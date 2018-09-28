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Waffle, karakteristik bir şekil ve üzere desenli olan iki tabak arasında pişirilen mayalı hamurdan veya hamurdan yapılmış bir yiyecektir. Waffle’lar, özellikle bir düzine bölgesel çeşitliliğe sahip olan Belçika’da ve dünya çapında yenir. Waffle’lar, ticari olarak önceden pişirildikten ve dondurulduktan sonra basit şekilde ısıtılabilir. Peki Waffle nasıl yapılır biliyor musunuz?

Waffle nasıl yapılır? İçindekiler, talimatlar ve tüm detaylı bilgileri bu yazımızda bulacaksınız…

İçerikler

Hamuru için;

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı un

Sıvı yağ



2 adet yumurta



1 yemek kaşığı şeker



1 su bardağı süt



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



1 çay kaşığı tuz



1,5 su bardağı un



Sıvı yağ

Üzeri için;

Üzerine kullanacağınız içeriği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Fındık ezmesi

Nutella

Muz

Kivi

Çikolata sosu

Hindistan cevizi

Damla çikolata



Fıstık Ezmesi

Bal

Muz

Waffle nasıl yapılır? Talimatları okuyunuz!

Talimatlar

Gerekli süre: 25 dakika. Waffle’ın Hazırlanış adımları! Waffle tavanızı önden ısıtın! Tavanızın sıcaklığı 200 derece civarı olmalıdır.



Büyük bir kaba un, süt, bitkisel yağ, şeker, kabartma tozu, tuz ve vanilya ekleyin! Pürüzsüz hale gelecek şekilde karıştırın. Yumurta ve şekeri iyi bir şekilde çırpmalısınız.



Karışımı ısıttığınız Waffle tavanıza dökün! Tavanıza yapışmasını önleyici sprey sıkabilirsiniz.



Altın kahverengi renk alana kadar pişirin! Waffle’ınız hazır sıcak servis edin.





Waffele, bir kaç yıl öncesine kadar ülkemizde hızla yaygınlaşmaya başladı.

Pratik ve oldukça lezzetli olan bu tatlı, Amerika’da kahvaltı da tüketilen bir yiyecek olmasına rağmen bizim ülkemizde tatlı menülerinin vazgeçilmezi. Yumuşak kekinin üzerinde çikolata ve meyve eşliğinde sunulması iştahları kabartan bir tat haline getirdi.

Kalori Metre

Karışık meyveli waffle = 290 kalori

Çikolatalı waffle = 380 kalori

Dondurmalı waffle = 370 kalori

Diğer çeşitler ise genelde 350-400 kalori civarıdır…

Waffle & Mutluluk

Diğer tatlılara göre daha hızlı hazırlana bilinen bir tatlı olduğu için evde çocukları için yapmasıda çok kolay. Sunumu konusunda tamamen kişiye bağlı olan Waffle, damak zevkine göre süsleniyor. En önemli püf noktası ise hamurunun oldukça akışkan olmasıdır. Waffle size mutluluk verir.

Ankara’da bir çok mekan var Waflle yiyebileceğiniz, Fakat biz sizin için 1 tane seçtik…

Afiyet olsun!