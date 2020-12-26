Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Güçlü olanların hayatta kaldığı ve eleme süreci içerisinde zayıf olanların varlıklarını sürdüremediği bir zaman döngüsü içerisine giriyoruz ; Bu süreç kişisel ya da toplumsal bilincin ne kadar açık olduğunu , farkındalıkları , tüm canlılara ve doğaya karşı duyarlılıkların , sorumlulukların önemini güçlü bir şekilde hatırlatarak ön plana çıkartacak.

Geçmişte yapılan yanlışların tekrarlanması yakın gelecekte başa çıkması zor ve telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Yeterince hor kullandığımız , yapılabilecek tüm kötülükleri acımasızca gerçekleştirdiğimiz ve yeterince ihanet ettiğimiz doğa ananın ve enerjilerin bir intikam savaşçısına dönüşmesini sağlamak kendi sonumuzu hazırlayacağımız anlamını taşıyor. İlerleyen günlerde belirsizlikler ve beraberinde yaşanacak karışıklıklar birçok konuda genel olarak insanlığın karar vermekte , başlangıçlar için harekete geçmekte birtakım zorluklar ve engellerle karşılacağının bir göstergesi olabilir. 2021 yılının ilk haftası 3 ve 9 Ocak arası , güvenlik , ekonomik ve sosyal iletişim konularına bağlı önemli gelişmeler , etkin kaynaklardan gelecek bilgiler , spekülasyona açık konulara bağlı haberler daha sık gündeme gelebilir. Ateş ve toprak enerjisi yeterince aktif ve baskın bir konumda olacak , gezegene yansımalarını ve etkili hareketlerini fazlasıyla hissettirme olasılıkları yüksek gözüküyor.