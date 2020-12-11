Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Gezegenimiz doludizgin , hiç hız kesmeden çalkalanmaya ve radikal değişimler yaratmaya devam ediyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kaygısı ve yeni dünya düzeninin biz insanlara ve beraberinde tüm canlılara nasıl , ne şekilde ve hangi boyutta yararlar sağlayacağı , etkiler göstereceği düşüncesi uzun sire gündemdeki yerini koruyacak gibi gözüküyor.

Gelecek hafta başından itibaren yılın son güneş tutulmasıyla birlikte birçok fenomen açığa çıkacak ; kültürel ve buna bağlı etnik gurupların seslerini daha fazla yükseltmesi , ırk ayrımcılıklarıyla ilgili önemli konuların farklı boyutlara evrilerek gündeme gelmesi , geçmişteki yaraların deşilmesi ve ayrıca çeşitli inanç guruplarının ülkeler bazında gerilim yaratacak ve çatışmaya dönük gösterecekleri olası reaksiyonlar dünya gündemini uzun bir süre oyalayacak izlenimi veriyor. İnsanlığın daha önce ezberinde olmayan yeni bilgilerle , öğretilerle tanışması ve metal dönüşüme dönük olağanüstü katkılarıyla 2021 yılına sansasyonel bir giriş yapma olasılığı öngördüğüm ihtimal dahilinde yer alıyor , 17 ve 20 Aralı da içine alan tarihlere dikkat çekmek istiyorum.