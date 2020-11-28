Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Enerjilerin dönüşümlü olarak birbirlerine olan temasları ve sonrasında açığa çıkan güçlü etkileşimler ileriye dönük rotamızın yönünü belirlemeye , aynı zamanda ince ve hassas ayarlar yapmaya süratli bir şekilde devam ediyor.

Geçmişte tüm canlıların hayatta kalma mücadeleleri ve buna bağlı yaşanan fenomenlerin tekrar gün yüzüne çıkması ve önümüzdeki dönemlerde bu karma zincirinin çok sık ve yoğun bir şekilde kendisini gösterme olasılığı yeterince yüksek boyutta. Önümüzdeki hafta iletişim alanlarına bağlı konular ile ilgili karışıklıklar , aksaklıklar ve beraberinde sosyal ve ekonomik ilişkilerimize yansıyacak negatif gelişmeler yaşayabiliriz. Dünya genelinde etkin konuma sahip ülkeler ve buna bağlı olarak oldukça ses getirecek haberler , açılımlar gündeme gelebilir. 30 Kasım ve 4 Aralığı da içine alan tarihler arası hava enerjisinin değişken konumdaki etkisi ayrıca metal enerjisinin de mevcut gücü bu etkinin daha geniş alanlara yayılmasına neden olabilir. Gezegen içerisinde ve dışarıdan gelen değişim ve dönüşüm faaliyetlerinin yüksek hızına uyum sağlamak zaman alacak gibi gözüküyor.