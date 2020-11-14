Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Zaman içerisinde birçok şey değişiyor ve her geçen gün kendimizi farklı alanlarda yenilemeye , farkındalıklarımızı artırmaya ve yaşadığımız etki alanı geniş , şiddeti yüksek olumsuzlukların üstesinden zorlu koşullarda da olsa başarılı bir şekilde gelmeye devam ediyoruz.

Ayrıca biz insanlar bu gezegende binlerce yıldır farklı boyutlarda meydana gelen problemlerle gereken mücadeleyi sürekli veriyoruz. Sürprizli açılımlar ivme kazanarak etkisini göstermeyi sürdürüyor; İnsanlık yararına yapılacak deneysel çalışmalarla ilgili yeni gelişmeler umut verici ve heyecan artırıcı boyutlara evrilebilir. Özellikle ekonomik , finansal ve sosyal alanlarda hızlı , manevralı yön değişimleri , önemli ve kilit konularda istikrar ve devamlılık sağlama çabaları genel anlamda ön plana çıkabilir. Ateş ve toprak enerjilerinin etkileşimleri yaşanacak olası çarpıcı gelişmeler hakkında önemli mesajlar ve uyarılar taşıyor olabilir.