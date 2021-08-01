Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Güçlü etkiler yaşamaya başladık ; Ne yazık ki zavallı , aciz , çaresiz , etkisiz ve zayıf bir konumda olduğumuzu her geçen zaman daha iyi anlıyor ve öğreniyoruz. Özümüze geri dönmeli , nereden geldiğimizi hatırlamalı ve bu gezegende varolma amacımızın nedenlerini sorgulamalı , algılamalı ve artık büyük uyanışa hazırlık yapmalıyız.
2020 yılının başlangıcından itibaren yaşanan ve dozunu artırarak yaşanmaya devam edecek olan fenomenlerin dünya tarihine çok büyük bir damga vuracağı ve kalıcı izler , hasarlar bırakacağı tartışılmaz ; Uzun zamandır yazdığım , sıklıkla vurguladığım ve özellikle üstüne basa basa belirttiğim tüm yazılarımda gezegenimizin karma zincir kuşağı döngüsü içerisine girdiğini ve bunun henüz bir başlangıç olduğunu , tüm canlıların yaşamını sağlayan , hayat veren hava , toprak , su , metal , tahta ve ateş gibi kadim elementlerin ve enerjilerin etki alanlarını genişleterek güçlü , şiddetli ve yıkıcı bir konuma , potansiyele geldiklerini , bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını , tehlikeli bir döneme girdiğimizi , doğayı rahat ve kendi haline bırakmamız gerektiğini ve hiç zaman kaybetmeden bu bilinçle hareket etmeye başlamamız gerektiğini ve enerjilerin uyarılarını , ikazlarını dikkate almamız gerektiğini defalarca yazmış ve anlatmıştım.
2011 yılında şiddetini artırmaya başlayan enerjileri ve başlayan değişim sürecinin etkilerini ve hangi boyutlara evrileceğini 2020 yılının bir milat olacağı ve devamında önemli fenomenlerin , değişimlerin yaşanacağını öngörmüş ve yayınladığım yazılarımda yeterince anlatmıştım. Gerekli ölçüde bilgiler vermeye , yorumlamaya ve anlaşılır bir şekilde yazmaya çalışmaya bundan sonra da devam edeceğim. 2 ve 11 Ağustos tarihleri arası ve ayrıca 14 Ağustos ve 17 Ağustos günleri önemli gelişmeler , olaylar yaşayabiliriz. Enerjilerin gücü oldukça yüksek ve hafifleyecekmiş gibi gözükmüyor , kısır döngü kuşağı içerisine girebiliriz; Sağlık , ekonomi ve doğal fenomenlerin aktif konumları yeniden sahne alabilir.