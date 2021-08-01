Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Güçlü etkiler yaşamaya başladık ; Ne yazık ki zavallı , aciz , çaresiz , etkisiz ve zayıf bir konumda olduğumuzu her geçen zaman daha iyi anlıyor ve öğreniyoruz. Özümüze geri dönmeli , nereden geldiğimizi hatırlamalı ve bu gezegende varolma amacımızın nedenlerini sorgulamalı , algılamalı ve artık büyük uyanışa hazırlık yapmalıyız.

2020 yılının başlangıcından itibaren yaşanan ve dozunu artırarak yaşanmaya devam edecek olan fenomenlerin dünya tarihine çok büyük bir damga vuracağı ve kalıcı izler , hasarlar bırakacağı tartışılmaz ; Uzun zamandır yazdığım , sıklıkla vurguladığım ve özellikle üstüne basa basa belirttiğim tüm yazılarımda gezegenimizin karma zincir kuşağı döngüsü içerisine girdiğini ve bunun henüz bir başlangıç olduğunu , tüm canlıların yaşamını sağlayan , hayat veren hava , toprak , su , metal , tahta ve ateş gibi kadim elementlerin ve enerjilerin etki alanlarını genişleterek güçlü , şiddetli ve yıkıcı bir konuma , potansiyele geldiklerini , bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını , tehlikeli bir döneme girdiğimizi , doğayı rahat ve kendi haline bırakmamız gerektiğini ve hiç zaman kaybetmeden bu bilinçle hareket etmeye başlamamız gerektiğini ve enerjilerin uyarılarını , ikazlarını dikkate almamız gerektiğini defalarca yazmış ve anlatmıştım.

- Reklam -

2011 yılında şiddetini artırmaya başlayan enerjileri ve başlayan değişim sürecinin etkilerini ve hangi boyutlara evrileceğini 2020 yılının bir milat olacağı ve devamında önemli fenomenlerin , değişimlerin yaşanacağını öngörmüş ve yayınladığım yazılarımda yeterince anlatmıştım. Gerekli ölçüde bilgiler vermeye , yorumlamaya ve anlaşılır bir şekilde yazmaya çalışmaya bundan sonra da devam edeceğim. 2 ve 11 Ağustos tarihleri arası ve ayrıca 14 Ağustos ve 17 Ağustos günleri önemli gelişmeler , olaylar yaşayabiliriz. Enerjilerin gücü oldukça yüksek ve hafifleyecekmiş gibi gözükmüyor , kısır döngü kuşağı içerisine girebiliriz; Sağlık , ekonomi ve doğal fenomenlerin aktif konumları yeniden sahne alabilir.