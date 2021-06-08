Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

2020 yılı karmaların başlangıcı ; Dünyamızın yakasını bir türlü bırakmayan , çepeçevre saran çeşitli travmalarla , olağandışı karışıklıklarla ve her seferinde dozu artan tehlikeli fenomenlerle dolu bu karma döngüleri insanlığın , tabiatın ve diğer tüm canlıların genetiğini , kimyasını , süregelen hayat akışını ve beraberinde birçok ezberini bozmaya , köklü ve radikal değişimler yaşatmaya hızla devam ediyor ve hiç ara vermeyecekmiş gibi gözüküyor.

Akıllanmaz , uslanmaz ve hiçbir zaman ders almaz , doyumsuz , yok edici , istilacı ve yüksek egoya sahip insan yaratığı bu senaryonun baş kahramanı olmakla beraber kendi trajik sonunun da ısrarla öncülüğünü yapmaya çalışan tek varlık olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki günler içerisinde haberleşme , iletişim ve ulaşım kanallarımızla ilgili oldukça karmaşık bir döngü içerisine giriyoruz. Sosyal , uluslararası ve daha birçok alandaki ilişkilerde tutarsızlıklar , aldatmacalar , yanlış ve kirli bilgi aktarımları , unutkanlıklar , kafa karışıklıkları ve buna bağlı yapılacak hatalar , yanlışlar gündemde olacak. Hava , deniz ve kara ulaşım araçlarına bağlı olumsuzluklar , aksaklıklar , risk ve tehlike içerikli birtakım gelişmelere karşı dikkatli hareket etmek oldukça önemli konumda. Mavi kürenin dışından içeriye yansıyacak değişim enerjilerinin potansiyel gücü yüksek ve etki alanı oldukça geniş;

9 ve 18 Haziran tarihleri arası yerkabuğundaki hareketlilik potansiyel enerjileri tetikleyerek açığa çıkmasına neden olabilir. Oluşacak olumsuz şartlar , zorlayıcı etkileşimler , önem derecesi yüksek sınavlar vereceğimizin habercisi olabilir.

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