Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

İklimler ve yaşam kaynaklarımızı oluşturan enerjiler bozuluyor;

Kronikleşen ve tedavisi mümkün olmayacak bu hastalığın tehlike boyutunu ve doğadaki tüm canlıları ne denli tehdit altına aldığını biliyor olmak , algılamak yeterince sıkıntı verici. Yukarıdan hızla gelen uyarılar , mesajlar , belirgin işaretler yakın gelecekte eskisi kadar rahat olamayacağımızı , dışarıdan gelecek yabancı etkilere karşı hazırlıksız ve zayıf bir konumda olacağımızı ve bu süreç içerisinde insan canlısının ve birçok yaşam formunun olağanüstü ağır kayıplar verebileceğini zamanla yaşayarak göreceğiz.

İlerleyen günlerde özgürlüklerimizin kontrol altına alınmasının üzerimizdeki olumsuz etkilerini daha fazla hissedebiliriz. Dünya genelinde din , dil , ırk ayrımcılıklarına bağlı sürükleyici olaylar , karışıklıklar ayrıca karanlıkta kalmış gizli-saklı sırların deşifre olması gibi gelişmelerle karşılaşabiliriz. Devletler arası kritik konulardaki bilglendirmelerde tutarsızlıklar , yüksek perdeden atışmalar , önyargılı iletişimler ve birtakım antlaşmalara dönük değişken yaklaşımlar ayrıca sınırlardaki hareketlenmeler belirgin bir konumda olacak.

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25 Mayıs ve 1 Haziran’ı da içine alan tarihlerde ateş enerjisinin hararetli konumu , toprak altı faaliyetleri tetikleyebilir ve ayrıca bu dönem içerisinde havadaki kararsız ve şiddeti yüksek etkileşimler su enerjisinin azgın ve yıkıcı güçlü potansiyelini açığa çıkartabilir.