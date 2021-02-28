Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Dünya genelinde sosyal medya içerisindeki bilgi kirlilikleri ayrıca hiçbir kaynağı , dayanağı ve referansı olmayan ve parlatılarak ortaya atılan yalan yanlış haberler , mantık olgusunun yeterince zayıfladığı şu günlerde insanların kafa karışıklıklarını daha üst boyutlara taşımaktan başka bir şeye hizmet etmediğini net bir şekilde söyleyebilirim.

Önümüzdeki süreç gezegende yaşanacak çeşitli spekülasyonlara ve manipülasyonlara daha açık bir konumda olacağımızı gösteriyor. Yaşadığımız vürüs tehlikesinin dozunun artış gösterme olasılığı , buna bağlı gündeme gelebilecek farklı gelişmeler ezberlerin yeniden bozulmasına , birtakım karışıklıkların , endişelerin gündeme gelmesine ve ayrıca geçen süreç içerisinde veri tabanında yer alan mevcut bilgilerin güncellenme gerekliliğine ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Ateş ve toprak enerjisinin uyumsuz ve zıtlaşmaya dönük açılarının olumsuz yansımalarını ilerleyen günlerde gezegenimizde yeterli derecede hissedebiliriz. 2-8 ve 11 Mart tarihlerindeki yoğunluklara dikkat çekmek istiyorum.