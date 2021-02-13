Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

Mavi kürede bir sayfa açılmamak üzere kapanıyor; Eski ezberler olağanüstü süratli ve kararlı bir çizgide farklı boyutlara evrilmeye devam ediyor. içerisinde çeşitli mücadeleler ve sürpriz fenomenlerle dolu zamanlara doğru engellenemez korkular, kaygılar ve karışık düşünceler içerisinde yol alıyoruz.

Teknolojik çağın henüz başındayız ve yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini , değişimler yaşayacağını ve biz insan canlısının hangi konumda ve misyonda görev alacağımızı şimdiden az-çok tahmin edebiliyoruz. Doğal enerjiler güçlerinin dozunu dengesiz bir şekilde artırarak uyarılarını sürdürüyor; 17-20 Şubat tarihleri arasında önemli etkileşimler , su ve toprak enerjisindeki dalgalanmalar yaşanabilecek olumsuzlukların habercisi olabilir. Teknoloji ağırlıklı konular ön plana çıkıyor. , yeni deneyler , denemeler , bir şeyleri geliştirmeye dönük çalışmalar , heyecan verici buluşların gün yüzüne çıkması yeterince dikkat ve ilgi çekici olabilir .