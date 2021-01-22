Vuslat’la Kozmozdan Dünya’ya haftanın yorumu

İnsanların istila etmek , kontrolü ele geçirmek , hakimiyet kurmak ve yönetmeye çalışmak gibi ezelden beri süregelen istekleri , hırsları ve yüksek egoları kısırdöngü yaşanan fenomenlerin dozunu her daim artırarak belki de bu günleri bu kadar kasvetli ve olumsuz olaylarla dolu yaşıyor olmamızda büyük ölçüde pay sahibi olabilir.

Yaşamın yapı taşlarını oluşturan tüm enerjilerin bir ruhu olduğunu , yeterince güçlü ve yıkıcı etkilere sahip olduklarını ve bu gezegende yaşamımızı sürdürebilmemiz için onların mesajlarını ve uyarıcı etkilerini çok iyi algılamamız ve buna göre pozisyon almamız gerektiğinin bilincine varmamız kaçınılmaz gözüküyor. 26 ve 30 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde önemi yüksek konulara bağlı sürpriz gelişmeler . özellikle teknolojik ağırlıklı konularla ilgili yeni haberler ve buna bağlı hayata geçirilecek kalıcı uygulamalar ayrıca ileriye dönük birtakım faaliyetler ile ilgili yaptırımlar gündeme hızlı bir şekilde gelebilir. Şubat ayının ilk haftası birçok ülkenin ekonomi ve sağlık sektörlerindeki tutarsızlıklar , belirsizlikler ve beraberinde insanlara yansıyacak negatif etkiler , endişeleri ve kaygıları artıracak gibi gözüküyor. Toprak ve su enerjisindeki hareketlenmeler etkisini artırarak gezegenin birçok bölgesinde kendilerini güçlü bir şekilde gösterebilir.