Sosyal alışkanlıklarımızın , kurduğumuz yakın temas ve sıcak ilişkilerimizin , her şeyden önemlisi özgürlüklerimizin kısıtlanmasıyla başlayan süreç kendimizi daha fazla dinlememize , bir şeyleri daha detaylı sorgulamamıza ve belki de şimdiye kadar göremediğimiz tüm gerçeklerin yeterince şeffaf ve net bir şekilde ortaya çıktığının farkında olmamıza ve algılamamıza büyük ölçüde katkı sağlamaya devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde yaşanacak olası karışıklıklar birtakım olumsuzlukları , uyumsuzlukları ve kural ihlallerini beraberinde getirebilir. Genel olarak her zamankinden daha kontrollü ve kişisel anlamda sorumluluklarımızı olması gerektiği gibi yerine getirmemiz ve abartılı , taşkın davranışlardan yeterince uzak durmaya çalışmamız yararımıza olacak. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde etkili gelişmeler , önem derecesi yüksek haberler , aile ve ekonomik konulara bağlı alınacak ya da verilecek kararlar değişkenlik içerisindeki tabloyu farklı yönde harekete geçirebilir. Hava değişimlerindeki denge boşlukları doğal etkileşimlerin yüksek ayarda seyretmesine neden olabilir.