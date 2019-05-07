Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 7 Mayıs Salı: (Tuesday) Mars Günü

Özgürlüğümüze fazlasıyla bağlıyız ancak kendimizle başbaşa kalmak, ilgilenmek ve zaman ayırmakta birtakım sorunlar yaşıyor olabiliriz.

Ne yazık ki sorumluluklarımız, bağlılıklarımız ve belki de vazgeçemediğimiz bağımlılıklarımız birçok şeyin önüne geçmeyi başarıyor. Bugün bu bilinçte hareket ederek hayatımızdaki angaryalardan kurtulmak, gereksiz problemleri çözmeye çalışmak ve küçük şeyleri büyütmek gibi düşüncelerden, davranışlardan uzak durmaya çalışalım. Sorunlarla boğuşurken gözden kaçırdığımız, es geçtiğimiz hayatın güzelliklerini yakalamaya ve tadını çıkartmaya bakalım. Bugün ruh sağlığımız, psikolojimiz biraz iniş-çıkışlı konumda, iyileştirmek bizim elimizde. Karşı cinsle olan ilişkimizde birtakım önemli konular gündeme gelebilir ve kısa süreli gerginlikler yaşayabiliriz.

Günün Burçları : Boğa, akrep

Enerjisi : Toprak

Sayısı : 3

Saatleri : 14.00-17.00 ile 20.00-23.00 arası.

Ağırlıklı Renkleri : Nefti yeşil olacak.