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7 Mayıs 2019
Ana Sayfa Astroloji & Burçlar Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya 7 Mayıs Salı: (Tuesday) Mars Günü
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Astroloji & Burçlar

Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 7 Mayıs Salı: (Tuesday) Mars Günü

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

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Özgürlüğümüze fazlasıyla bağlıyız ancak kendimizle başbaşa kalmak, ilgilenmek ve zaman ayırmakta birtakım sorunlar yaşıyor olabiliriz.

Ne yazık ki sorumluluklarımız, bağlılıklarımız ve belki de vazgeçemediğimiz bağımlılıklarımız birçok şeyin önüne geçmeyi başarıyor. Bugün bu bilinçte hareket ederek hayatımızdaki angaryalardan kurtulmak, gereksiz problemleri çözmeye çalışmak ve küçük şeyleri büyütmek gibi düşüncelerden, davranışlardan uzak durmaya çalışalım. Sorunlarla boğuşurken gözden kaçırdığımız, es geçtiğimiz hayatın güzelliklerini yakalamaya ve tadını çıkartmaya bakalım. Bugün ruh sağlığımız, psikolojimiz biraz iniş-çıkışlı konumda, iyileştirmek bizim elimizde. Karşı cinsle olan ilişkimizde birtakım önemli konular gündeme gelebilir ve kısa süreli gerginlikler yaşayabiliriz.

Günün Burçları : Boğa, akrep

Enerjisi : Toprak

Sayısı : 3

Saatleri : 14.00-17.00 ile 20.00-23.00 arası.  

Ağırlıklı Renkleri : Nefti yeşil olacak.

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Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

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Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.

Akdeniz anemisi göçlerle Avrupa’ya yayıldı

Editör -
Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.
60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Alzheimer erken teşhis edilebilir

“Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler ise diüretik etkiye, yani kişinin sık idrara çıkmasına ve fazla sıvı kaybetmesine sebebiyet verdiğinden özellikle sahurda önerilmez” dedi.

“Sahurda çay değil yoğurt tüketin”

Robotik Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, hangi tür kalp hastası olursa olsun, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmak için ilaçlarını aksatmaması gerektiğini söyledi.

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