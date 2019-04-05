Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 5 Nisan Cuma: (Friday) Venüs Günü

Deneyimli olduğumuz alanlarda kendimizi göstermekten kaçınmayalım ve tecrübemizi ortaya koyalım.

Venüs’ün etkisi bugün hayat görüşümüz her ne olursa olsun savunduğumuz doğruların, gerçeklerin peşini bırakmadan, pes etmeden ısrarlı bir şekilde devam edeceğimizi söylüyor. Sosyal içerikli konular, görsel ve duysal hassasiyet ve konuşma sanatımızı ön plana çıkartacağımız farkındalıklı bir gün karşımızda. İlerleyen saatlerde yükselen enerjimizi boşa harcamadan bedensel faaliyetlere, spor aktivitelerine ya da yararlı olacağımızı düşündüğümüz yakın çevremizdeki insanlara harcayabiliriz. Kendimizi huzurlu ve rahat hissettiğimiz, bir süredir yakınlık kurduğumuz, ilişki yaşadığımız karşı cins ile yoğun zaman geçirebiliriz. Aşk ilişkimizi bitirmemek, o insanı kaybetmemek için oldukça inatçı, ısrarcı ve tuttuğunu kopartan bir tutum içerisinde olacağız. Hafta sonu çocuklarla geçireceğimiz, onların planlarını, isteklerini uygulayacağımız aktiviteler gerçekleştirebiliriz.