8.4 C
Ankara
5 Nisan 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Astroloji & Burçlar Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 5 Nisan Cuma: (Friday) Venüs Günü
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Yaşam HaberleriAstroloji & BurçlarYazarlar

Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 5 Nisan Cuma: (Friday) Venüs Günü

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

-

7
0

Deneyimli olduğumuz alanlarda kendimizi göstermekten kaçınmayalım ve tecrübemizi ortaya koyalım.

Venüs’ün etkisi bugün hayat görüşümüz her ne olursa olsun savunduğumuz doğruların, gerçeklerin peşini bırakmadan, pes etmeden ısrarlı bir şekilde devam edeceğimizi söylüyor. Sosyal içerikli konular, görsel ve duysal hassasiyet ve konuşma sanatımızı ön plana çıkartacağımız farkındalıklı bir gün karşımızda. İlerleyen saatlerde yükselen enerjimizi boşa harcamadan bedensel faaliyetlere, spor aktivitelerine ya da yararlı olacağımızı düşündüğümüz yakın çevremizdeki insanlara harcayabiliriz. Kendimizi huzurlu ve rahat hissettiğimiz, bir süredir yakınlık kurduğumuz, ilişki yaşadığımız karşı cins ile yoğun zaman geçirebiliriz. Aşk ilişkimizi bitirmemek, o insanı kaybetmemek için oldukça inatçı, ısrarcı ve tuttuğunu kopartan bir tutum içerisinde olacağız. Hafta sonu çocuklarla geçireceğimiz, onların planlarını, isteklerini uygulayacağımız aktiviteler gerçekleştirebiliriz.

  • Günün Şanslı Burçları : Koç, terazi
  • Sayısı : 3
  • Saatleri : 13.00-19.00 arası.  
  • Enerjisi : Ateş Ağırlıklı
  • Renkleri : Kirli sarı tonları olacak.
Önceki İçerikAnkaragücü Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Sonraki İçerikAtatürk Havalimanı’ndan “Büyük Taşınma” başladı
Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

RELATED ARTICLES

Yazarlar

İyi, kötü, çirkin…

Orhan Uğuroğlu -
Millet ittifakı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden sonra CHP ve İYİ Partililer tarafından yapılan açıklamalarla sonlandırıldı ama sırada 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim...
Devamını Oku
Yazarlar

Altınok dönemi yeniden başladı

Nilay Uğuroğlu -
AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u görev devir teslim töreninde izledim. 3 dönem yani 15 yıl Keçiören’e büyük hizmetler yapan...
Devamını Oku
Yazarlar

Esas sorun koltuğa oturunca başlayacak

Nuri Kayış -
Yapılan itirazlar sonuçsuz kalacak, Yüksek Seç im Kurulu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a mazbatalarını verecek. Ama esas sorun bu iki isim...
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Yapay zekanın kullanıldığı alanların başında da süreç otomasyonu (%52), kredi derecelendirmesi(%45) ve veri yönetimi (%43) geliyor.

‘Yapay zekanın faydalarını iş süreçlerinde görmeye başladık’

Editör -
Yapay zekanın kullanıldığı alanların başında da süreç otomasyonu (%52), kredi derecelendirmesi(%45) ve veri yönetimi (%43) geliyor.
Yazılım testi konferansı TestIstanbul 2019’un keynote konuşmacılarından Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, kodlama eğitiminin çocuklara birçok avantaj sağladığını söyledi.

Kodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya geldi.

Netanyahu, Putin görüşmesi için Moskova’da

Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 otomobilin sürücüsünü kovalamaca sonucu durduran polis ekipleri, 45 kilo esrar ele geçirdi.

Eşi ölünce uyuşturucu kuryesi olmuş

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71