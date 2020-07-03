Önem derecesi yüksek konulara bağlı , şimdiye kadar bilinenin dışındaki gerçekler tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkabilir; Cevaplanması gereken sorular , çözümlenmeyi bekleyen problemler yoğun bir şekilde yeniden gündeme gelebilir.

Gökyüzünde oluşacak tablo , gezegenlerin alacağı pozisyon ve 5 Temmuz’da gerçekleşecek ay tutulması değişmekte ve gelişmekte olan sürecin bir düzen içerisinde farklı yöne evrilmesinde etki alanı geniş ,sağlam ve yararlı başlangıçlar yapılmasında ayrıca geriye dönük birçok konudaki eksikliklerin tamamlanmasında büyük ölçüde öncü katkılar sağlayabilir. 6 ve 11 Temmuz arası doğal enerjilerin etkileşimlerindeki hareketlenmelerde artış sözkonusu olabilir ayrıca ateş enerjisinin de devreye gireceğini, varlığını ve güçlü etkisini yeterli derecede hissettireceğini öngörebiliriz.