Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 29 Nisan Pazartesi: (Monday) Ay Günü

Gezegenimizdeki doğal kaynakları hızlı ve bilinçsiz bir şekilde tüketmeye devam ediyoruz.

Bu hızla gidersek kısa zamanda yaşamak için ihtiyacımız olan elementlerin enerji akışını azaltmış olacağız ve beraberinde asla başa çıkamayacağımız birçok problemle mücadele etmek zorunda kalacağız.

Bugün toplumsal bilincimizin bize çok da uzak olmayan gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkartabilmek için bireysel anlamda yapacağımız katkılar, konuyla ilgili çalışmalara ve organizasyonlara vereceğimiz destek gibi birçok etkin konular girişimlerimiz arasında olabilir. Teknolojik araç gereçlerimiz ile ilgili ihtiyaca yönelik satın almak, alternatifleri değerlendirmek ve araştırmalarda bulunmak gibi birtakım faaliyetlerimiz gün içerisindeki gelişmeler arasında.

Günün Şanslı Burçları : Kova, aslan

Enerjisi : Hava

Sayısı : 9

Saatleri : 11.00-17.00 arası.

Ağırlıklı Renkleri : Mor ve tonları olacak.