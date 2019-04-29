23.2 C
Ankara
29 Nisan 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Astroloji & Burçlar Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya 29 Nisan Pazartesi: (Monday) Ay Günü
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya
Yaşam HaberleriAstroloji & BurçlarYazarlar

Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya 29 Nisan Pazartesi: (Monday) Ay Günü

Vuslat Olcaydu Vuslat Olcaydu

-

6
0

Gezegenimizdeki doğal kaynakları hızlı ve bilinçsiz bir şekilde tüketmeye devam ediyoruz.

Bu hızla gidersek kısa zamanda yaşamak için ihtiyacımız olan elementlerin enerji akışını azaltmış olacağız ve beraberinde asla başa çıkamayacağımız birçok problemle mücadele etmek zorunda kalacağız.

Bugün toplumsal bilincimizin bize çok da uzak olmayan gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkartabilmek için bireysel anlamda yapacağımız katkılar, konuyla ilgili çalışmalara ve organizasyonlara vereceğimiz destek gibi birçok etkin konular girişimlerimiz arasında olabilir. Teknolojik araç gereçlerimiz ile ilgili ihtiyaca yönelik satın almak, alternatifleri değerlendirmek ve araştırmalarda bulunmak gibi birtakım faaliyetlerimiz gün içerisindeki gelişmeler arasında.

Günün Şanslı Burçları : Kova, aslan

Enerjisi : Hava

Sayısı : 9

Saatleri : 11.00-17.00 arası.  

Ağırlıklı Renkleri : Mor ve tonları olacak.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik100 tamirciden biri Diyarbakır’da
Sonraki İçerikYenimahalle’ye 300 bin çiçek
Vuslat Olcaydu
Vuslat Olcayduhttps://sonsoz.com.tr
2004 yılında İngiltere'de bulunan Mayo School of Astrology okuluna bağlı eğitmen, profesyonel, yüksek astrolog Sadi Tepeköy'den astroloji mühendisliği diplomasını aldı. 2013 yılından itibaren, dünyamızda antik çağlardan bu zamana kadar yaşanan ufo fenomenleriyle ilgili bilgi ve bulguları araştırmaya başladı. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde yazıyor...

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Evet, tüm göstergeler yukarı doğru

İsmet Hazardağlı -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yeni seçilen belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ekonomideki tüm göstergelerin yukarıya doğru olduğunu söylemiş. Doğruya...
Devamını Oku
Yazarlar

Yanal’la bu kadar!

Erden Aktoğu -
Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken bir kez daha ve de kesinlikle anladım. Ersun Yanal asla ve asla Fenerbahçe’nin teknik patronu olamaz.
Devamını Oku
Yazarlar

Denizlerdeki tehlike

Yahya Aksoy -
Denizler, deniz altı dünyası ve balıklar, her zaman ilgi ve merak konusu olmuş ve kitaplarda, belgesellerde ve araştırmalarda özel yerlerini almışlar ve...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Tıp literatürüne giren Tuğcu Tekniği yabancı doktorlara anlatıldı

Tuğcu Tekniği yabancı doktorlara anlatıldı

Editör -
PROF. Dr. Volkan Tuğcu tarafından dünya literatürüne kabul ettirilen Tuğcu Bakırköy Tekniği, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilen program ile yabancı hekimlere anlatıldı.
Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde 10 arttı

Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde 10 arttı

TAZMİNAT MİKTARLARI

“Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli”

Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci insanın hakaret etme eyleminin altında yatan sebepleri anlattı.

‘Hakaret etme’nin altında yatan sebepler

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ucuz Üretimle Ucuz Tüketim

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Kılıç, "Ekonomiyi halının altına süpürerek, erteleyerek, öteleyerek hiç bir yere varamayız. Bir an önce ne yapmamız gerektiği konusunda herkesin bir sorumluluk alması gerek.
Dikmen Sokullu Çankaya Evi Koro Şefi Cengiz Dalaslan: Herkes türkü söylesin diyorum.

Küflenmiş Türküler Gün Yüzüne Çıktı

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
Dikmen Sokullu Çankaya Evi Koro Şefi Cengiz Dalaslan: Herkes türkü söylesin diyorum.
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Siyasetçi Sevgi İnsanı Olmalıdır

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71