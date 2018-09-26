Vuslat’la Kozmoz’dan Dünya’ya – 26 Eylül 2018 Merkür Günü

26 Eylül 2018 Merkür Günü; süreç içerisinde gelişecek olayları yoğun bir şekilde yaşıyoruz.



26 Eylül 2018 Merkür Günü, işimiz, ailemiz, hedeflerimiz ya da kişisel birtakım psikolojik problemlerimiz ile ilgili derin bir düşünce içerisindeyiz. Kafamızda halledilmesi gereken o kadar çok mesele var ki, nereden başlayacağımızı bir türlü kestiremiyoruz. Bu kadar fazla yoğunlaşmak konsantrasyonumuzu ve enerjimizi düşürüyor olabilir. Bugün kendimizi hobilerimize, spora ya da zevk alarak yaptığımız fiziksel aktivitelerimiz var ise bu gibi faaliyetlere yönlendirebiliriz, böylece deşarj olabilir ve iyi hissetmemizi sağlayabiliriz. Etrafımızda bir türlü bizi çekemeyen, açığımızı yakalamak için fırsat kollayan ve samimiyetinden şüphe duyduğumuz birilerine karşı dikkatli olalım ve kontrolü elden bırakmayalım